PSOE acusa al alcalde de Ciudad Real de financiar con 4.500 euros de dinero público un acto del Partido Popular Europeo

Portavoz socialista en Ciudad Real, Sara Martínez - PSOE

CIUDAD REAL 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado este viernes lo que considera "un escándalo" en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares, tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del IMPEFE a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar "una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público" y ha advertido de que "este asunto no termina aquí", porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas, informan en nota de prensa.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros.

"No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas", ha lamentado.