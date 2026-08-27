PSOE acusa a la alcaldesa de Guadalajara de "querer regalar agua a Madrid" y poner en riesgo a la provincia

Archivo - El concejal socialista Alberto Rojo. - PSOE - Archivo

GUADALAJARA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha criticado este jueves las recientes declaraciones de la alcaldesa, Ana Guarinos, en las que afirmaba que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe tiene que colaborar con el Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento a la Comunidad de Madrid.

"Su posición pone en serio peligro, en serio riesgo, no sólo el abastecimiento de nuestros vecinos y vecinas, si no el desarrollo industrial y económico presente y futuro de nuestra ciudad y provincia", ha asegurado el ex alcalde de Guadalajara, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Rojo ha manifestado que "estamos ante otro claro ejemplo de cómo la señora Guarinos antepone los intereses de su partido, el Partido Popular, a los de Guadalajara; decidiendo que quiere poner en manos de la Comunidad de Madrid el futuro estratégico de nuestra ciudad, y provincia, y el de los 44 municipios que dependen del sistema de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe".

Para Alberto Rojo, "no defender de manera férrea los intereses hídricos de Guadalajara y provincia es traicionar nuestros recursos, es traicionar a nuestra agricultura y ganadería; es ponerle freno a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, y la postura de Guarinos constata lo poco que le importa Guadalajara, y el Corredor del Henares".

Por el contrario, ha manifestado el concejal socialista, "nosotros y nosotras, siempre hemos defendido los intereses de Guadalajara ante cualquier administración; ante el Gobierno de España, y así lo hemos demostrado con el trasvase, y en relación a toda cuestión que tenga que ver con el agua; mientras que el PP de Guadalajara, el PP de Guarinos se pliega siempre a lo que diga Génova, y no en pocas ocasiones a Murcia, y ahora, a la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el también secretario general del PSOE en Guadalajara ha afirmado que "Guarinos quiere regalar nuestro agua a Madrid. No le sirvió plegarse a Murcia y vendernos a Levante con Cospedal, que ahora quiere poner nuestro abastecimiento y desarrollo económico en peligro. Eso no lo puede hacer una alcaldesa. Ella debería encabezar el rechazo a esta petición de Madrid".

UNA MOCIÓN DE URGENCIA

El concejal ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista presentará "una moción de urgencia ante la postura que ha adoptado Guarinos de complacencia en relación a la solicitud que ha hecho el Canal de Isabel II para captar 50 millones de metros cúbicos anuales de la presa del Pozo de los Ramos, en el término municipal de Tamajón".

Así, ha adelantado que en el Pleno Municipal programado para este viernes, 29 de agosto, su Grupo va a "pedirle explicaciones a Guarinos del porqué quiere sacrificar nuestro desarrollo en beneficio de la Comunidad de Madrid, cuando afirma que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, gobernada también por el PP, tiene que colaborar con el Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento de la comunidad vecina".

El también secretario general del PSOE en Guadalajara ha indicado que los 50 hectómetros cúbicos anuales solicitados por el Canal de Isabel II es una cifra superior al consumo anual de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que ronda los 45 hm3/año, y que es prácticamente la capacidad teórica de la presa de Beleña (50,5 Hm3).

"No es factible una concesión de aprovechamiento de aguas que supera la suma de todas las demandas urbanas de la subcuenca del Henares. Lo contrario, sería la reducción de los recursos al resto de demandas urbanas y agrarias, y sus consecuencias serían el freno al crecimiento económico de todo el Corredor del Henares. El desarrollo de Guadalajara y el Corredor demandan garantías de abastecimiento y recursos que, regalando el agua a Madrid, se verían seriamente mermados", ha concluído Rojo.