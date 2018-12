PSOE afirma que la "vocación" de Page es entenderse "con todo el mundo, por supuesto también con Cs"

Publicado 18/12/2018 13:20:34 CET

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado este martes que "la vocación" del presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, es la de entenderse con todo el mundo" y "por supuesto también con Ciudadanos".

Así lo ha indicado el diputado del PSOE Fernando Mora a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre el hecho de que el portavoz nacional de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, no haya descartado futuros pactos de gobierno con socialistas constitucionalistas como los socialistas castellano-manchegos.

Para Mora, la lectura de las palabras de Girauta es que, bajo su punto de vista, García-Page es una persona que gobierna "para todos" y no solo para quienes le votan. "Esa es su grandeza y, por tanto, facilita las conversaciones y el poder entenderse con otras fuerzas políticas".

"Con Ciudadanos nos entendemos, nos entendemos con otras fuerzas políticas y hemos intentado entendernos con el PP pero lo rechazó", ha indicado Mora, que ha incidido en que García-Page se quiere entender "con todo el mundo" y también con Ciudadanos, lo que ha su juicio entra dentro de las políticas que se están llevando a cabo desde la región.

No obstante, ha querido dejar claro que el PSOE "no coincide ni un ápice" con Vox. "No voy a coincidir con Vox como coincide el PP. Algunos por gobernar hacen cualquier cosa y creo que cuando en otros sitios no están dando un ejemplo, como Alemania y Francia, no sé aquí a qué se dedican algunos. Creo que en Andalucía existen otro tipo de soluciones que podrían dejar al margen a Vox porque en otros sitios se han hecho y no ha pasado nada", ha dicho.

Respecto a la lista más votada, el parlamentario socialista ha dicho que España es un régimen parlamentario y que quien sea presidente de una región lo es en atención a las mayorías parlamentarias, por lo que ha reprochado al PP su "ignorancia" y que quieran confundir a los ciudadanos.