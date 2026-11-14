El PSOE de Albacete apela al voto de los jóvenes para que el país siga "avanzando y dando oportunidades"

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Amparo Torres, durante un encuentro con jóvenes. - PSOE

ALBACETE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La educación, el empleo y la vivienda han centrado el encuentro que el PSOE de Albacete ha mantenido con jóvenes, en el que han intervenido miembros de las candidaturas socialistas al Congreso de los Diputados e integrantes de Juventudes Sociales de la provincia.

El acto se ha planteado como un diálogo para conocer de primera mano las inquietudes de la juventud, compartir experiencias y abordar las políticas públicas que inciden directamente en sus oportunidades presentes y futuras, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

La cabeza de lista en la candidatura al Congreso por el PSOE en la provincia albaceteña, Amparo Torres, ha señalado el papel de la juventud en las próximas Elecciones Generales y ha asegurado que el próximo 29 de noviembre se decide en las urnas "si queremos un país que siga avanzando y dando oportunidades a nuestra gente joven o un país de retrocesos que pida sacrificios siempre a los mismos: a la clase trabajadora y a sus hijos y a sus hijas".

Además, ha explicado que "la vivienda asequible" es una de sus grandes reivindicaciones y ha aclarado que para el Gobierno de Pedro Sánchez es una de sus grandes prioridades. "La vivienda es un derecho y la vivienda tiene que ser también el espacio donde nuestra gente joven pueda tener su oportunidad de desarrollar un proyecto de vida", ha afirmado la candidata socialista, llamando a la juventud a movilizarse.

"Es fundamental que la gente joven se movilice, es fundamental que se visibilice la cantidad de gente joven progresista que hay en España, que apuesta por tener un futuro mejor", ha apuntado, explicando que los y las jóvenes "conocen perfectamente" el compromiso del PSOE y de Pedro Sánchez.

En esta línea, Torres ha defendido la gestión del Gobierno progresista y ha asegurado que "la juventud de nuestro país necesita cuatro año más de Gobierno progresista para que sus proyectos vitales se puedan hacer realidad" y ha marcado el camino apelando a "una mayoría mucho más amplia para que las políticas progresistas lleguen antes y vayan mucho más lejos".

De hecho, ha recordado a las personas presentes en el acto que ellos y ellas "ya saben bien lo que significa tener un Gobierno progresista" y ha señalado a modo de ejemplo las diferentes medidas que se han puesto en marcha a lo largo de estos años y cómo su implementación ha beneficiado a los jóvenes.

"Los y las jóvenes de nuestra provincia y de nuestro país ya saben lo que significa tener un Gobierno progresista, porque cuando subimos el SMI estamos también mejorando la vida de la juventud, cuando reducimos la temporalidad en el empleo, también estamos mejorando la vida de la juventud y cuando ponemos en marcha medidas como la ayuda al alquiler o como el Bono Cultural, también estamos beneficiando el proyecto vital y el día a día de la gente joven", ha reivindicado Amparo Torres.

La candidata socialista ha concluido señalando que "es tiempo de ser valientes, de defender aquello en lo que creemos en las urnas y no hay mejor forma de hacerlo que votando al Partido Socialista".

"SOBRAN LOS MOTIVOS" PARA VOTAR AL PSOE

Por su parte, el 'número dos' en la candidatura socialista al Congreso, Javier Navarro, ha querido insistir en una idea: "La juventud es mayoritariamente progresista frente a lo que nos quieren hacer creer desde el PP y Vox".

"Lo que vemos en las calles es que la gente joven se acerca al Partido Socialista y nos dice que somos su referente, que somos lo que necesitan para poder seguir avanzando en derechos, en libertades, para seguir teniendo más becas públicas, para seguir teniendo más plazas de formación profesional públicas, para seguir subiendo el SMI, que favorece que la gente joven pueda seguir avanzando en su proyecto vital y tener un salario digno con el que poder construir su vida y poder emanciparse", ha manifestado.