PSOE arremete contra PP por criticar la gestión sanitaria de Junta, aunque admite que "existe mucho trabajo por hacer"

TOLEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha arremetido este viernes contra los dirigentes del PP en la región, que han vuelto a cuestionar la gestión sanitaria del Gobierno autonómico, al tiempo que ha reconocido que "existe mucho trabajo por hacer" para mejorar la prestación.

Zamora ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, tras ser preguntado por los medios por las críticas de los dirigentes 'populares', que han vuelto a reclamar medidas para reducir las listas de espera en la región.

"El Partido Popular vuelve a sacar a colación otro de sus temas estrella cuando no tiene más actualidad", ha condenado el dirigente socialista, que ha aseverado que "los datos son tozudos y desmienten la realidad que nos quiere vender el Partido Popular de Castilla-La Mancha".

Dicho esto, ha defendido que el Ejecutivo regional ha destinado este año "un presupuesto récord" a la sanidad, que llega a los 4.000 millones de euros. "Por cierto, 1.500 millones más de los que nos encontramos de presupuesto en sanidad cuando llegamos al Gobierno en el año 2015", ha añadido.

Tras asegurar que el sistema sanitario regional cuenta con 10.000 profesionales sanitarios más que en el año 2015 y referirse a la construcción de cinco grandes infraestructuras hospitalarias y a la inversión en tecnología puntera, ha señalado que todas estas medidas "mejoran la calidad asistencial y redundan en la mejora del servicio público sanitario en la región".

"Esto no quiere decir que todo sea perfecto ni que no exista mucho trabajo por hacer en mejor atención, en más profesionales, en una sanidad de mejor calidad. Pero, evidentemente el Partido Popular no está tampoco para dar muchas lecciones en cuanto a la gestión de la sanidad de Castilla-La Mancha, viendo lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad de gobernar y viendo la trayectoria que han mantenido en los últimos años", ha terminado zanjando el responsable de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha.