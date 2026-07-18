PSOE asegura que Feijóo da el visto bueno a alcaldes de C-LM "mientras que deja a Núñez esperando todo el verano"

La diputada del PSOE, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha asegurado que "este fin de semana es una buena muestra" de la falta de autonomía del PP de Paco Núñez, ya que "Feijóo da el visto bueno a sus alcaldes y alcaldesas, pero deja al señor Núñez esperando todo el verano".

Así, ha criticado este sábado que Génova, "una vez más, le marca la agenda" al PP de Paco Núñez, "sin autonomía", al tiempo que ha lamentado cuando "Génova pone las manos sobre el PP de Castilla-La Mancha", lo que se traduce en, "ni más ni menos", que "traicionar" a esta tierra.

Así lo ha manifestado la diputada socialista en declaraciones a los medios de comunicación en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), señalando que el PP de Castilla-La Mancha "anda siempre atado de pies y manos ante las directrices de Génova", tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

Y ha advertido de lo que significa para esta región esa "dependencia absoluta que tiene Núñez de lo que le mandan": "ni más ni menos que traicionar a Castilla-La Mancha".

"Lo hemos visto en materia de agua, lo hemos visto con el bloqueo del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cuando el señor Núñez había dicho que sí en Castilla-La Mancha, y lo vemos también cuando hablan del modelo de financiación autonómica", ha aseverado.

Con ello, ha insistido en la "cero autonomía" que tiene el PP en la región también para pronunciarse ante los escándalos que se conocen, ante las presuntas tramas, en este caso, de empadronamientos, en referencia a las supuestas irregularidades en Villarrobledo (Albacete).

"Y ante cualquier otra trama que pueda surgir en torno a su presidenta de honor, el señor Paco Núñez aquí tampoco tiene autonomía ninguna y da la callada por respuesta", ha reprochado la portavoz socialista, quien ha cuestionado que Núñez "opina sobre asuntos judiciales de otros partidos, pero, sin embargo, mantiene un silencio preocupante" cuando tiene que ver con los casos del PP.

INCENDIO DE LA MIERLA

Por otro lado, Abengózar ha querido trasladar también un mensaje a los servicios de emergencias que trabajan en la extinción del incendio en La Mierla (Guadalajara).

"Nuestra cabeza y nuestro corazón está con quienes están al frente, desde luego, con los vecinos y vecinas que han tenido que salir de sus casas amenazados por el incendio y poner, una vez más, de relieve que es importantísimo en estos casos extremar las precauciones y aplicar el sentido común".

Ha recordado que "en Castilla-La Mancha, afortunadamente, llevamos once años invirtiendo en la prevención y extinción de incendios, pero a la vista está que una imprudencia puede echarlo todo a perder, de modo que reconocer la labor de quienes están al frente y pedir prudencia