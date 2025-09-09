El PSOE asegura que es "totalmente falso" que se vayan a cerrar PAC en C-LM y acusa al PP de "inventar un bulo"

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado "tajantemente" que es "totalmente falso" que se vaya a cerrar ningún Punto de Atención Continuada (PAC) sanitario de la región, aseverando que el PP ha "inventado un bulo" a este respecto y está "difundiéndolo como si fuera algo cierto".

Así se ha pronunciado la portavoz de los socialistas en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, este martes en rueda de prensa después de que el PP haya advertido de que una modificación en el mapa sanitario regional podría afectar a once PAC de las provincias de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete.

Abengózar ha recalcado que el PP no ofrecía "nada más que bulos" antes del verano y ahora ha comenzado el curso político "con la misma maquinaria". "No tienen nada que hacer y por eso tienen que inventar bulos".

Además, ha contraatacado recordando que es "lamentable" que además "inventen bulos que en una época esta región sí padeció", señalando que "hablan de un cierre de PAC que el PP alentó cuando gobernó esta región y que tuvo que ser la justicia quien lo paralizara".

"Ni las manifestaciones de la ciudadanía ni las peticiones de los usuarios paralizaron aquello y tuvo que ser la justicia" quien lo hiciera, ha insistido la parlamentaria del PSOE, incidiendo en que el PP es un partido "totalmente irresponsable" que "ha creado un bulo más".