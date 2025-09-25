PSOE de Azuqueca insiste en que el alcalde no influyó en el proceso selectivo: "Esto se va a quedar en nada"

GUADALAJARA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, David Pinillos, ha aclarado que el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, "no influyó en el proceso selectivo" por el que ha recibido una querella de un afectado en una oposición y critica que el PP esté usando sus "medios afines" para que no se siga hablando del "comportamiento bochornoso" del portavoz 'popular', Mane Corral, durante el pregón de fiestas.

"Lo único que ha hecho el alcalde de Azuqueca es acatar lo que han decidido los técnicos y el tribunal de la oposición", ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Azuqueca, David Pinillos, que ha aclarado que "para que exista prevaricación es necesario actuar a sabiendas en contra del criterio técnico, algo que no ha ocurrido en este caso en ningún momento", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Ante las mentiras que están vertiendo aquellos que se dedican a traficar con el odio, el alcalde de Azuqueca de Henares lo único que ha hecho es cumplir las indicaciones de los técnicos y del tribunal de un proceso selectivo en el que no ha influido para nada, puesto que además, incluso en esos tribunales, desde hace mucho tiempo, no hay presencia de políticos", añade Pinillos, en relación con la información aireada por el PP de Azuqueca sobre la querella interpuesta por un afectado en un proceso de oposición municipal.

El portavoz socialista remarca que "es importante aclarar que tanto las instrucciones del propio tribunal como del servicio, en esta ocasión de Recursos Humanos, son los que han marcado las directrices que el alcalde de Azuqueca de Henares ha cumplido a rajatabla" y que, "de no haber sido así, probablemente la circunstancia sería muy distinta".

Desde el Grupo Municipal Socialista critican que el PP lo que está haciendo es "usar sus medios afines para que no se siga hablando del comportamiento bochornoso del portavoz 'popular' durante el pregón de fiestas", que "se dedicó a jalear insultos al presidente del Gobierno y a alegrarse de ello, algo impropio de un cargo público y que ha avergonzado incluso a sus propios compañeros de partido".

"Esto va a quedar en nada. Y esperemos que cuando esto se aclare, después de la colaboración de nuestro alcalde con la justicia, los medios afines al Partido Popular y todos aquellos que siguen mintiendo, incluido el propio Partido Popular, pidan disculpas públicamente".