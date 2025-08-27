PSOE carga contra Núñez por criticar la gestión ante los incendios y le recuerda los "recortes" del PP cuando gobernó

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar ha cargado contra el máximo dirigente del PP, Paco Núñez, tras sus críticas a la gestión de los fuegos, recordando los "recortes en políticas contra incendios y de prevención que efectuó en esta región el PP de María Dolores de Cospedal" en su etapa de gobierno entre 2011 y 2015.

En rueda de prensa en la sede del PSOE regional ha criticado que el PP esté siempre "ligado a la mentira", y ha recomendado a Núñez que si quiere hablar de lo que ocurre en la región y de cómo se atajan los incendios en Castilla- La Mancha, "lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por los 2.000 agentes forestales que despidió el PP", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Toconar ha subrayado que desde que gobierna el presidente Page se ha contratado a más de 3.000 agentes forestales dentro del Plan Infocam, y este año se han invertido más de 116 millones de euros, "la mayor cifra de la historia", con el objetivo de incrementar los recursos y de trabajar en el monte durante todo el año para prevenir y minimizar los efectos de cualquier incendio.