PSOE carga contra Velázquez tras ser propuesto cabeza de lista al Congreso: "Toledo nunca ha sido su prioridad"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha cargado contra el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tras ser propuesto por el PP para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo. "Toledo nunca ha sido su prioridad", censuran los socialistas.

En nota de prensa, De la Cruz asegura que esta propuesta confirma lo que el PSOE viene advirtiendo desde hace tiempo: "que el alcalde nunca ha tenido Toledo como su verdadera prioridad y que su proyecto político responde más a sus propias aspiraciones que a las necesidades de la ciudad".

"Llevamos mucho tiempo diciéndolo y ahora los hechos nos dan la razón. Velázquez está más pendiente de sus viajes por todo el mundo, de sus reuniones con dirigentes nacionales del PP y de su particular batalla contra Pedro Sánchez y Milagros Tolón que de solucionar los problemas cotidianos de los toledanos y toledanas. Ahora da un paso más y deja claro dónde tiene puesta la mirada: en Madrid", ha señalado.

Para De la Cruz, la decisión de Velázquez evidencia que su llegada a la alcaldía de Toledo no ha estado acompañada de un compromiso real con la ciudad, sino de una estrategia de promoción política personal. "Primero fue hacerse con el control del PP provincial, después situarse al frente de la Diputación y, finalmente, llegar a la alcaldía de Toledo para usarla como trampolín. Ahora quiere da el salto al Congreso y la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo ha dedicado realmente a Toledo mientras preparaba su siguiente movimiento político?", ha cuestionado.

La portavoz socialista ha recordado que Milagros Tolón ha sido la única alcaldesa de Toledo que se ha dedicado en exclusiva durante ocho años a la ciudad, situando siempre los intereses de los toledanos y toledanas por encima de cualquier otra aspiración política. "Buena parte de las inversiones, obras y proyectos que ahora inaugura Carlos Velázquez son fruto del trabajo, la planificación y la gestión de la anterior alcaldesa, que tuvo siempre a Toledo como prioridad absoluta", ha señalado.

Frente a aquella etapa, ha lamentado que la ciudad afronte hoy importantes problemas de movilidad, vivienda, plagas, mantenimiento urbano y atención a los barrios, que requieren soluciones reales y no más anuncios.

De la Cruz también ha cuestionado la trayectoria política del alcalde y su progresiva acumulación de responsabilidades orgánicas e institucionales. "Velázquez llegó a Toledo después de su etapa en Seseña, donde lo echaron, y ha ido construyendo su carrera política ocupando puestos de poder dentro de su partido y de las instituciones. Ahora pretende utilizar la alcaldía como trampolín hacia el Congreso. Los toledanos y toledanas merecen saber si va a dedicar los próximos meses a gobernar la ciudad o a preparar su futuro político en Madrid", ha manifestado.

"Un alcalde tiene que estar en Toledo, escuchar a sus vecinos y vecinas y trabajar para mejorar su vida. No puede pasar más tiempo pensando en su siguiente destino político que en cumplir con sus obligaciones. Toledo no puede ser una estación de paso ni un instrumento al servicio de las ambiciones personales de nadie", ha afirmado.