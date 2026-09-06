PSOE contrapone la "defensa de C-LM" por parte de Page frente a Núñez, "que siempre defiende los intereses del PP"

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy. - PSOE

CUENCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha recalcado "el ejemplo de coherencia y de defensa de Castilla-La Mancha" del presidente Emiliano García-Page frente a un PP regional, con Paco Núñez a la cabeza, "que cuando tiene que elegir entre los intereses de su partido y los de nuestra región, siempre elige al PP".

En declaraciones a los periodistas en Cuenca, Godoy ha incidido en que es "esta coherencia" de Page y "la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha lo que fundamentalmente valora la ciudadanía y todo el sistema político", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Lo contrapone a la imagen que quiere trasladar el PP de Castilla-La Mancha del presidente regional. Una actitud que, ha considerado el parlamentario socialista, se explica, "probablemente, porque tenemos el PP más extremista de toda España".

"Nosotros queremos poner en valor esa defensa que hace el presidente Page y que no hace el presidente del PP regional, Paco Núñez", ha incidido, y esa es "la gran diferencia" entre ambos "y lo hemos visto en materia de financiación, en materia de agua y en tantas y tantas cuestiones", ha lamentado.

En este contexto, Godoy ha abundado en que el PSOE y el Gobierno regional defienden su postura de un modelo de financiación justo para Castilla-La Mancha y que cubra el coste efectivo de prestar los servicios públicos en una región como la nuestra para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos.

"Creemos que tiene que ser un modelo de financiación que se tiene que negociar entre todos y que, además, tiene que tener los valores del Partido Socialista, es decir, que la igualdad y la equidad estén por delante de cualquier otra cuestión", ha subrayado.