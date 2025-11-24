PSOE critica la "eterna incoherencia" del PP con la carrera sanitaria: "Quieren recuperar algo que ellos eliminaron"

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado este lunes la "eterna incoherencia" en la que vive el PP castellanomanchego con la recuperación de la carrera profesional sanitaria: "Dicen ahora que están en la oposición que quieren recuperar algo que ellos mismos eliminaron con sus propias políticas".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha afirmado que desde el 2015 el presidente regional, Emiliano García-Page, "no ha parado ni un solo día de trabajar a favor de esta región y de recuperar todo aquello que maltrató y cercenó el PP con sus políticas de recortes y de asfixia".

También se ha referido a las comparecencias de los miembros del Gobierno regional en las Cortes para dar cuenta de los presupuestos de 2026 para afirmar que se han podido ver dos modelos "muy distintos" de región, "el de una Castilla-La Mancha que avanza y progresa con un modelo de región claro; y el de un PP que cuando está en la oposición dice una cosa y cuando gobierna otra".

"Hablan de defender a Castilla-La Mancha o de defender lo público en Castilla-La Mancha, y lo cierto es que cuando les traiciona al subconsciente dejan entrever en sus intervenciones un modelo de recortes como el que vivimos en Castilla-Mancha del 2011 al 2015", ha manifestado.

A modo de ejemplo ha destacado que García-Page haya inaugurado este lunes la ampliación de un colegio rural "maltratado por las políticas del PP cuando gobernaron esta región, que cerraron y que fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quien declaró nulo" ese cierre.

"Les pasa lo mismo cuando hablan de impuestos ya que cuando están en la oposición dicen que van a bajar los impuestos y cuando están en el gobierno, como podemos ver en los pueblos o en las diputaciones en las que están al frente, hacen todo lo contrario y suben los impuestos", ha sostenido.