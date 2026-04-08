PSOE critica la petición de Llorca de "exprimir" el Tajo, Segura y Júcar "a costa de C-LM" y pide a Núñez posicionarse

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez - PSOE

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha cargado contra la petición del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de "exprimir" el Tajo, el Segura y el Júcar "a costa de Castilla-La Mancha", al tiempo que ha pedido al presidente del PP en la región, Paco Núñez, posicionarse al respecto y "demostrar de qué lado está".

Aprovechando la visita a Talavera de la Reina de este miércoles del vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, la diputada regional del PSOE Paloma Jiménez ha querido preguntar también al dirigente nacional 'popular' si está de acuerdo o no "con lo que dijo el presidente de la Comunidad Valenciana este pasado martes".

A Paco Núñez, le ha pedido además que "demuestre de qué lado está". "Que demuestre --ha dicho la socialista-- si de una vez por todas va a defender los derechos y los intereses del agua en Castilla-La Mancha y se va a oponer a lo que le dicte Génova y a lo que dice el Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

"Le queremos preguntar al señor Núñez si de una vez por todas va a defender el agua para esta región y si una vez por todas va a defender los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los intereses de su partido ¿Va a hacer esto el señor Núñez?", ha concluido.