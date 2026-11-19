Reunión del candidato del PSOE con el Comité Ejecutivo de CEOE-Cepyme Cuenca. - PSOE CUENCA

CUENCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Cuenca al Congreso de los Diputados, Luis Carlos Sahuquillo, ha preguntado al Partido Popular qué va a hacer con las inversiones del Plan XCuenca si llega al Gobierno de España y si garantizará la continuidad de las mejoras en la movilidad de la provincia.

Sahuquillo ha realizado estas declaraciones durante una reunión con el Comité Ejecutivo de CEOE-Cepyme Cuenca, presidido por David Peña, con la que los socialistas han iniciado la jornada electoral de este jueves. En el encuentro han participado también el cabeza de lista al Senado, José Manuel López Carrizo, y el segundo suplente al Congreso, Jesús Valía.

El candidato ha recordado que el Plan XCuenca contempla inversiones superiores a los 60 millones de euros para transformar los antiguos terrenos ferroviarios de la capital, construir un vial directo a la estación del AVE, mejorar las conexiones entre los barrios y crear zonas verdes, aparcamientos, instalaciones deportivas, equipamientos públicos y vivienda asequible, especialmente para jóvenes, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sahuquillo ha destacado que estas actuaciones permitirían avanzar en la integración urbana de Cuenca, siguiendo el ejemplo de ciudades como Burgos o Valencia, y ha valorado la posición de los empresarios conquenses en defensa del proyecto.

"Los empresarios de Cuenca, al igual que el Partido Socialista, hemos sido muy valientes al apostar por un transporte más moderno, seguro y rápido que el tren convencional, que estaba prácticamente en desuso", ha señalado.

Sahuquillo también ha responsabilizado al Partido Popular de retrasar la ejecución del Plan XCuenca con continuos recursos judiciales "aunque ninguno ha prosperado" y les ha recordado que "fue un Gobierno de Mariano Rajoy el que en 2013 decidió reducir las frecuencias del tren convencional hasta dejar prácticamente un único servicio diario".

Asimismo, ha pedido al PP que aclare si apoyará las inversiones que el Plan XCuenca contempla en Tarancón y si mantendrá las alternativas de movilidad impulsadas en el marco del Plan XCuenca, como los servicios Astra, el Transporte a Demanda y las mejoras en la alta velocidad, con más frecuencias y abonos.

Por otro lado, Sahuquillo ha puesto en valor las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos de las zonas despobladas y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a seguir avanzando en estas medidas, que permiten reducir las cotizaciones empresariales por contingencias comunes.

Ha reconocido el papel de CEOE-Cepyme Cuenca como precursora de esta reivindicación y ha destacado que, desde su puesta en marcha en enero de 2023, las empresas y autónomos de la provincia se han ahorrado 61 millones de euros.

"Los empresarios plantearon esta reivindicación, el Gobierno de Pedro Sánchez les escuchó y hoy estas ayudas son una realidad que contribuye a mejorar la competitividad de nuestras empresas", ha señalado.

Por último, Sahuquillo ha defendido la importancia de la estabilidad económica y de la imagen internacional de España en un mercado cada vez más globalizado. En este sentido, ha puesto en valor el prestigio alcanzado por España durante el Gobierno de Pedro Sánchez y ha destacado que la Comisión Europea ha revisado al alza esta semana sus previsiones de crecimiento para la economía española en dos décimas, situándola a la cabeza de las grandes economías europeas en crecimiento.

El candidato ha concluido señalando que en estas elecciones generales se confrontan dos modelos: el del PSOE, que ha definido como "de avance y progreso", y "el de las derechas", que ha asociado al retroceso. "A los empresarios de Cuenca les interesa el avance y el progreso", ha afirmado.