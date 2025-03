PSOE denuncia la "hipocresía" de un PP que "da la espalda a las mujerse" y le insiste en que rompa con Vox

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha denunciado este domingo la "hipocresía" del PP de Castilla-La Mancha, "que da la espalda a las mujeres" mientras "sigue blanqueando a Vox", y le ha exigido al presidente regional de este partido, Paco Núñez, que pida "a sus dirigentes que abandonen esta situación y rompan con su socio de gobierno" en ayuntamientos y diputaciones de la región.

En declaraciones a los periodistas desde Gamonal, en Talavera de la Reina (Toledo), Tita García ha vuelto a reivindicar "el sentido común en la política", a las vísperas de la celebración del 8M, Día Internacional de las Mujeres, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Hemos visto cómo estas semanas siguen blanqueando de forma continua a su socio de gobierno, siguen blanqueando a Vox en las instituciones de forma clara y contundente por el mero hecho de aguantar y mantenerse en los sillones", ha criticado, y ha aseverado que "no puede ser que el PP de Paco Núñez un día diga una cosa y, no voy a decir al día siguiente, es que acto siguiente haga lo contrario".

Se ha referido a lo ocurrido esta semana en el Ayuntamiento de Guadalajara o en el pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en el que los 'populares' "no solo no quisieron levantar la mano a favor de la igualdad, es que no permitieron debatir, pero acto seguido, 10 minutos de reloj automáticamente, bajaron a la puerta del Ayuntamiento y se pusieron detrás de una pancarta diciendo que luchan contra la desigualdad".

"Esas son actitudes hipócritas", ha denunciado Tita García Élez, quien ha incidido en pedir "al señor Núñez que diga a sus dirigentes que abandonen esta situación".

Y ha señalado que "lo tienen muy fácil: que rompan con Vox, porque siempre va a haber un motivo, pero ahora en esta semana que entra no solo hay un motivo, hay una necesidad, y la necesidad es que se pongan del lado de la ciudadanía y que se pongan del lado de las mujeres".

"Hoy el PP con estas actitudes lo que hace es dar la espalda a las mujeres" con políticas que las desprotegen, ha insistido, y ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha ha puesto esta semana "nuevamente sobre la mesa" un pacto al PP para que "vuelva al sentido común, abandonando los pactos radicales y de la vergüenza con Vox" y que gobierne la lista más votada.