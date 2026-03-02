PSOE dice que la Junta sigue comprometida "con hacer realidad" la recuperación de la carrera profesional sanitaria

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional sigue comprometido con la reivindicación de los profesionales sanitarios y "con hacer realidad" la recuperación de la carrera profesional.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, ha apuntado que el Ejecutivo castellanomanchego no se "ha escondido nunca" en decir que para hacer efectiva esta reivindicación "es necesario que Castilla-La Mancha deje de estar infrafinanciada económicamente".

"El Gobierno de esta región sigue comprometido para que la carrera profesional sea una realidad en Castilla-La Mancha", ha apuntado, para reconocer a los profesionales sanitarios su labor y decir que "es justa" la reivindicación que hacen.

No obstante, ha añadido que también "es justo reconocer" cómo ha evolucionado la sanidad pública regional y la inversión que el Gobierno regional realiza en el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha.

Así, ha recordado que el Gobierno regional se encontró una sanidad pública regional en el año 2015 "totalmente devastada" y que, a partir de ese momento, "lo que hace es empezar a invertir marcándose una lista de prioridades".

"Era, desde luego, prioritario volver a invertir como nunca en la tecnología, en la infraestructuras, en los profesionales, ya que tenemos la mayor plantilla de la historia del Sescam ahora mismo, en fortalecer con oferta de empleo público y, desde luego, la carrera profesional es un objetivo de este gobierno que preside Emiliano García-Page", ha sostenido.

Según ha indicado, hoy se destina al Sistema Sanitario Público Regional "el mayor presupuesto de la historia" de Castilla-La Mancha. Y del total del presupuesto de la Junta, pues casi el 60-70%, entre 60 y 70% se destina al Sistema Sanitario Público Regional.

"REFERENTE" EN POLÍTICAS DE IGUALDAD

En otro orden de cosas, Abengózar ha destacado que este lunes se inicia una semana importante para poner en valor las políticas de igualdad que se aplican desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en vísperas del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

"Políticas de igualdad que han visto crecer su inversión hasta el triple de lo que encontramos en el año 2015", ha remarcado Abengózar, quien ha trasladado que el PSOE de Castilla-La Mancha este año va a hacer hincapié en la corresponsabilidad y la conciliación, "más necesarias que nunca", y en las que somos "pioneros y referentes".

Precisamente, Castilla-La Mancha fue la región que mejor ejecutó el primer Plan Corresponsables que se puso en marcha a nivel estatal y fuimos "espejo" para otras comunidades autónomas, ha destacado.

Así, ha reivindicado las políticas que se vienen desarrollando desde el Gobierno de Emiliano García-Page para que esta región sea "más justa y competitiva" frente a lo que hemos visto que hacen el PP y Vox allí donde gobiernan de forma conjunta con la igualdad, que esta semana defenderán "de boquilla".

"Suprimiendo concejalías o consejerías de igualdad, vetando todo lo que suene a educar en valores y en igualdad de condiciones", ha lamentado Abengózar.

Sobre el debate que presentará Vox el jueves sobre el burka, Abengózar ha dicho a preguntas de los medios que los socialistas harán frente al mismo hablando de igualdad y que hay que plantearlo "desde el lado humano y desde el lado real".

"Me temo que Vox no lo va a hacer y que lo hará desde el populismo que es lo que habitualmente hacen. Pero hay que plantearse este debate desde un lado humano más que de meter miedo a la población o de querer ser los más populistas", ha dicho.

"DÓNDE ESTÁ EL INFIERNO FISCAL"

Por otro lado, Abengózar ha preguntado al presidente regional del PP, Paco Núñez, "dónde está" el "infierno fiscal" del que habla, en su empeño por tapar los avances económicos y sociales en la región semana tras semana, y ha considerado que el "infierno" es, probablemente, "la oposición poco constructiva" que hace el líder del PP en Castilla-La Mancha.

Abengózar ha remarcado que Castilla-La Mancha consolida mes a mes el primer puesto en confianza empresarial, tiene el mayor número de personas ocupadas laboralmente de su historia, al tiempo que crece en población y también lo hace en las zonas rurales.