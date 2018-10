PSOE pide a Núñez que inste a López Miras a respetar a los ciudadanos de C-LM

Actualizado 17/10/2018 13:55:47 CET

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha dicho al presidente del PP en la región, Paco Núñez, que "está a tiempo" de llamar al presidente de Murcia, Fernando López Miras, para que respete a los ciudadanos castellano-manchegos.

Así ha reaccionado Maestre en rueda de prensa después de que el presidente murciano criticara la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, --tras reunirse con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page-- de aumentar la cantidad de agua desalada como única solución a la escasez, calificándolo de "analfabetismo hídrico".

"Cuando dice que es de analfabetos está insultando a los castellano-manchegos. Es muy lamentable que el presidente del PP --en relación a Núñez-- diga que es un gran amigo suyo, que viene a insultar a los castellano-manchegos", ha afirmado la portavoz socialista.

"Esta es la primera patita que va enseñando Núñez, no nos gusta nada de nada, está a tiempo de llamar a su amigo y decirle 'respeta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha'. Núñez antepone el odio visceral que tiene al adversario, no soporta que no gobierne el PP", ha sentenciado.

LA DESALACIÓN COMO SOLUCIÓN

De su lado, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha manifestado que le "hace mucha gracia" que Núñez se abrazara con López Miras, por lo que ha asegurado que se deben "fundir" en otro abrazo para que se den cuenta de que duplicar la capacidad de desaladoras "es una buena medida".

"Si se cumple la promesa de poder duplicar las desaladoras sería completamente innecesario el trasvase, seria el antepenúltimo paso al final", ha afirmado Hernando a preguntas de los medios en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno.