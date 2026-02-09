PSOE dice a Núñez que tiene "una oportunidad de oro" para defender a C-LM ante "sus jefes" en relación al Estatuto

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha dicho este lunes al presidente del PP, Paco Núnéz, que hoy "tiene una oportunidad de oro para, ante sus jefes en Génova, defender a Castilla-La Mancha" en relación a su posición sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.

En rueda de prensa, a preguntas de los medios, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha considerado "importante" que la región salga de dudas ante la postura de Núñez en relación a su enmienda al Estatuto para no modificar la horquilla de diputados.

Reprochando que "Núñez no ha dado la cara ninguno de estos días", ha indicado la dirigente socialista, "que por fin ha salido de la cueva" y este lunes está en Génova, "el sitio idóneo" para decirle a la Dirección nacional del mismo: "yo defiendo a mi tierra", cumpliendo lo acordado con los socialistas de la región.