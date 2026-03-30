PSOE ensalza el recurso de Junta contra el Gobierno y dice que si Feijóo gobernara Núñez no actuaría igual

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha cuestionado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, estuviera defendiendo los intereses del agua de esta tierra si al frente del Gobierno de España estuviera Alberto Núñez Feijóo, tal y como sí lo viene haciendo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "gobierne quien gobierne".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Godoy se ha referido así al recurso que este martes va a presentar el Gobierno regional ante el incumplimiento del plazo de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, y ha llamado la atención sobre que Castilla-La Mancha lo hace "independientemente de quien gobierne en Madrid, como hemos hecho siempre la política en esta comunidad autónoma".

Y ha dudado sobre si Núñez actuaría de la misma forma porque, como se ha visto en los últimos días, "las decisiones que afectan a Castilla-La Mancha no las toma el PP de Castilla-La Mancha, no las toma Paco Núñez, sino que las toma el señor Tellado".

"Por lo tanto, parece lógico pensar que, si en estos momentos estuviese gobernando Paco Núñez en Castilla-La Mancha, si estuviese gobernando el PP, estas decisiones en contra del Gobierno de España, obviamente, no se tomarían", ha añadido, tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este punto, Godoy ha recordado que la comunidad autónoma lleva tiempo esperando a que se apliquen las nuevas reglas del trasvase, y ha trasladado que ese "incumplimiento" es el motivo por el que se va a presentar el recurso.

"Vamos a defender, además, los derechos del agua en todas las cuencas que tiene esta comunidad autónoma. Es algo muy importante para el Gobierno de Castilla-La Mancha, no solo desde el punto de vista de esa agua para beber y esa agua también para la agricultura, sino también para el desarrollo socioeconómico de esta tierra", ha aseverado.