El PSOE ganaría las elecciones en C-LM con entre 8 y 9 escaños, el PP se haría con entre 6 y 7 y Vox entre 5 y 6

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en foto de archivo - H.Bilbao - Europa Press

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ganaría las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Castilla-La Mancha según el avance de resultados publicado por el CIS y recogido por Europa Press.

Según los cálculos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE podría alcanzar entre 8 y 9 escaños; el PP estaría en segunda posición con entre 6 y 7; y Vox podría hacerse con entre 5 y 6.

De este modo, el CIS da por seguro el reparto de escaños en cuatro de las cinco provincias. Así, en Albacete otorga dos al PSOE, uno al PP y otro a Vox; en Ciudad Real, dos al PSOE, dos al PP y uno más a Vox; mientras que en Cuenca y Guadalajara pronostica un empate a un escaño en ambos casos.

La provincia de Toledo, donde se reparten seis escaños, es la única en la que no afina el resultado, y calcula entre dos y tres para el PSOE; entre 1 y 2 para PP; y entre 1 y 2 para Vox.