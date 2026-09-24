PSOE insta a Núñez plantarse ante Feijóo y decirle que "ya está bien de expoliar el agua a Castilla-La Mancha"

Archivo - El diputado del PSOE Álvaro Toconar - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha instado al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núéz, a plantarse ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hoy de visita en Alovera (Guadalajara) y decirle que "ya está bien de expoliar el agua a Castilla-La Mancha".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, el diputado del grupo socialista Álvaro Toconar ha informado de que el PSOE de Castilla-La Mancha llevará a las Cortes regionales una iniciativa parlamentaria para blindar los intereses hídricos de la comunidad autónoma y para exigir a Núñez que "rompa" con el PP de Génova y defienda el agua de esta tierra, en vez de seguir "movido por los intereses del PP de Murcia y por lo que le dicen Tellado y Feijóo".

Toconar ha señalado que este mismo jueves Núñez puede plantarse ante Feijóo en Guadalajara y "dar la cara por nuestra región".

Ha recordado que en la defensa del agua que vienen realizando desde hace 40 años muchos colectivos, el PP ha destacado por su "ausencia histórica", y ha pedido a Núñez que "no solo se plante y diga no al trasvase de Tajo-Segura, sino que defienda los caudales de todos los ríos que transcurren por nuestra región".

"¿A qué está esperando para decirle al PP de Génova, a Feijóo y a Tellado que el agua del Sorbe no se puede ir para que la exploten en la Comunidad de Madrid cuando hay municipios de Guadalajara que tienen que poner un camión cisterna en verano porque no tienen agua para abastecerse? ¿A qué está esperando para defender el caudal justo del Guadiana, del Segura, del Júcar?", ha aseverado.

Toconar ha manifestado que esta región "no se puede permitir ni un día más que quien dice que quiere ser su presidente pisotee" los intereses de la ciudadanía.

Y, por eso, ha avisado de que Núñez "va a tener que dar cuentas en las Cortes" porque el Partido Socialista va a presentar una iniciativa para "blindar" los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y decir que esta región tiene derecho al agua y que, de una vez por todas, hay que anteponer los intereses de sus ríos Tajo, Sorbe, Júcar, Segura o Guadiana.