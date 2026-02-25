PSOE e IU llevan al pleno de Toledo una moción por el 8M y advierten: "La igualdad no es negociable"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento Ana Abellán y la representante de IU en el Consejo Local de la Mujer, Elisa Fernández. - PSOE

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo han presentado este miércoles la moción conjunta que ambas formaciones defenderán en el pleno municipal de este viernes con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, para frenar el retroceso en igualdad en Toledo y "los discursos negacionistas que manan desde dentro del gobierno de Carlos Velázquez".

"La igualdad no es negociable", han denunciado desde a Plaza del Ayuntamiento la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, y la representante de Izquierda Unida en el Consejo Local de la Mujer, Elisa Fernández, han informado ambas formaciones en nota de prensa.

Un texto que se impulsa de manera conjunta ante la imposibilidad de consensuar una declaración institucional que aglutine el sentir de toda la Corporación, como se venía haciendo desde hace años y antes de que llegara la ultraderecha al Ayuntamiento de Toledo.

En este marco, Ana Abellán ha subrayado que la iniciativa es hoy "más necesaria que nunca", no solo porque las desigualdades estructurales siguen patentes, sino porque en Toledo "se está intentando relativizarlas, negarlas o convertirlas en un asunto discutible". "Y hay una línea que no se cruza: los derechos de las mujeres no son negociables", ha afirmado.

La viceportavoz socialista ha insistido en que la brecha salarial persiste, los techos de cristal siguen frenando el acceso de las mujeres a puestos de dirección y poder, y la carga de los cuidados continúa recayendo de forma mayoritaria sobre ellas.

"Por eso presentamos esta moción: porque la igualdad no puede tratarse como un adorno institucional, ni como una palabra hueca, ni como una foto de calendario", ha manifestado.

RETROCESOS Y AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante su intervención, Ana Abellán ha criticado la gestión del actual equipo de Gobierno, al que acusa de "normalizar decisiones que suponen un retroceso en igualdad". En este sentido, ha recordado que la eliminación de la Concejalía de Igualdad fue una de las primeras condiciones planteadas por Vox para facilitar la gobernabilidad del alcalde Carlos Velázquez y éste, aceptó.

Ha enumerado además otras decisiones que, en su opinión, evidencian un retroceso: la eliminación de las marchas institucionales del 25 de noviembre y del 8 de marzo, y la incorporación al Consejo Local de la Mujer de entidades que "no respetan derechos básicos". "No caben equidistancias: una entidad que niega un derecho reproductivo esencial como el aborto no está defendiendo los derechos de las mujeres", ha señalado.

La viceportavoz socialista ha denunciado también la ausencia total de políticas públicas en esta materia. Ha recordado que hace tres años se presentó un plan de igualdad que el Grupo Socialista denunció que estaba plagiado con el de Valdepeñas y que, a día de hoy, Toledo sigue "sin documento, sin borrador serio, sin diagnóstico actualizado y sin evaluación del plan anterior".

INVISIBILIZAR LA REIVINDICACIÓN DE LAS MUJERES

Por su parte, la representante de IU en el Consejo Local de la Mujer, Elisa Fernández, que ha reivindicado el 8M como "un hito histórico del feminismo en defensa de la paz", aboga por reforzar la lucha contra las estructuras patriarcales para poder transformar las relaciones de subordinación y opresión hacia las mujeres.

Fernández también ha recriminado que el equipo de Gobierno haya vuelto a eliminar la marcha del 8M del programa de actos con motivo de este Día Internacional en un intento de "invisibilizar la reivindicación de las mujeres" mientras han elaborado un programa "que parece la semana blancolor de unos grandes almacenes con gymkanas, rutas y actividades deportivas", sin haberlo consensuado previamente en el Consejo Local de la Mujer y que hoy han aprobado PP y Vox en Junta de Gobierno.

"Es un programa vacuo en el que no se ahonda en las reivindicaciones y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres", ha denunciado la representante de IU que también ha lanzado una advertencia respecto a la concesión de los galardones 'Toledo con nombre de mujer' que tampoco han sido consensuados ni debatidos en el seno del Consejo Local de la Mujer, órgano cada vez más menospreciado por la Concejalía de Asuntos Sociales.

"Esperamos que al menos muestre respeto y no utilice, como ya ha hecho, el acto mensual en el que mostramos nuestra condena hacia la violencia machista y recordamos a las víctimas asesinadas para anunciar los premios".

Elisa Fernández también ha denunciado que la desigualdad en el ámbito económico es otra forma de violencia machista y ha ahondado en la relación de esta desigualdad con los cuidados, que, ha definido, como aquellas actividades que permiten la regeneración del bienestar físico de las personas y constituyen trabajos esenciales que sostienen la vida, el sistema social y económico.

En este sentido, la moción que el viernes se presentará a pleno reclama la recuperación como servicio público de gestión municipal el Servicio de Ayuda a Domicilio porque si los cuidados recaen principalmente en las mujeres, se las impide trabajar y se profundiza en la violencia económica.

"No podemos depender del ámbito privado para cuidar a nuestros seres queridos y se debe reforzar este servicio para que todas podamos tener la oportunidad de salir al mercado laboral y luchar contra la violencia económica que sufrimos las mujeres".

MEDIDAS

Además de la recuperación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la moción plantea la aprobación de una Estrategia Municipal de Cuidados 2026-2028 que refuerce la ayuda a domicilio y los servicios de proximidad, apoye a las personas cuidadoras y dignifique el trabajo del sector.

Del mismo modo incluye la puesta en marcha del III Plan de Igualdad del Ayuntamiento, e impulsar igualdad salarial en el propio Ayuntamiento mediante una auditoría de brecha salarial, con medidas correctoras y plazos concretos de aplicación.

También, para contribuir a prevenir la violencia machista, el acoso y las agresiones sexuales, con casos continuos, la moción plantea la puesta en marcha de un programa municipal de coeducación y prevención, con especial atención al entorno digital, dirigido a adolescentes y jóvenes con el objetivo de trabajar el consentimiento, las relaciones igualitarias, la detección del control y el acoso en redes, así como ofrecer formación práctica a familias y comunidad educativa.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL "SERIA Y RIGUROSA"

De otro lado, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista ha anunciado que su grupo llevará al pleno de este viernes una moción para exigir que en Toledo se aborde "de forma seria y rigurosa" la política medioambiental, frente a la gestión que está realizando el Gobierno de Carlos Velázquez "sin transparencia, sin consenso y sin diálogo con la ciudadanía, las entidades sociales y los colectivos ecologistas".

Según ha explicado Ana Abellán, esta iniciativa responde a la necesidad de dar una respuesta clara ante proyectos y actuaciones que el actual equipo de gobierno está desarrollando "sin ofrecer explicaciones suficientes y poniendo en entredicho la protección del entorno y el desarrollo sostenible de la ciudad".

"Desde el Grupo Municipal Socialista pedimos diálogo, información y acuerdos en torno a proyectos tan relevantes como el del Valle, el hotel de la Cava, la renaturalización de Safont o el proyecto de La Vega, así como conocer de primera mano, con informes técnicos rigurosos, la situación real del arbolado urbano de Toledo", ha señalado.

En este sentido, la moción solicita, para abordar todos estos temas y la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Medio Ambiente en un plazo máximo de siete días naturales.