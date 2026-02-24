PSOE lamenta que Gregorio "se esconda bajo las siglas del PP" y no anuncie ayudas municipales tras las borrascas

La diputada regional del PSOE Paloma Jimenez - PSOE

TOLEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE Paloma Jiménez ha criticado que el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, haya acudido a Toledo este martes a "esconderse bajo las siglas del PP", pero no haya anunciado ayudas municipales ni dado respuesta a los vecinos y las vecinas de su ciudad que le han reclamado una mejor gestión de las consecuencias de las ultimas borrascas.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Jiménez ha trasladado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 7 millones de euros para caminos rurales o infraestructuras que hayan podido verse dañadas, además de seguir valorando daños, sobre todo en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha desde el primer momento ha estado al lado de los ayuntamientos, al lado de los vecinos y siempre buscando soluciones para los afectados, y lo que hemos visto enfrente es el ruido de un PP que, lejos de apoyar a las personas afectadas, solo está en la confrontación y en la crispación, pero para nada en ayudar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha concluido.

De su lado, desde el Grupo Municipal Socialista de Talavera han lamentado que el alcalde vaya a Toledo "a esconderse tras el atril" del PP "para tapar su falta de decisiones" durante las inundaciones sufridas en la ciudad durante el mes de febrero.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha calificado de "lamentable" que todo lo que tenga que ofrecer Gregorio a sus vecinos sea irse a la sede del PP en Toledo, "como si no hubiese una en Talavera, a ponerse detrás de su atril para seguir politizando este asunto y reclamar que trabajen otros".

"Evidentemente todas las administraciones deben ayudar, eso está claro", pero "es que el alcalde también puede hacerlo de forma más directa y más rápida hasta que lleguen todas esas ayudas", ha apuntado.

De este modo se ha referido a que Gregorio sabe que "aquí tenemos un presupuesto de más de 85 millones de euros donde también hay existe un fondo de contingencia y otros imprevistos" con el que perfectamente se podría hacer frente a las ayudas que necesitan los vecinos.

Además, ha recordado que Gregorio tiene la oportunidad de ayudar a los vecinos y vecinas afectados este viernes aprobando la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista para crear una línea de ayudas económicas directas así como una oficina de atención a los afectados por las inundaciones.