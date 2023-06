PSOE llegó a puntos de acuerdo con Podemos para mantener Alcaldía La Guardia hasta que los morados se decantaron por PP

TOLEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de La Guardia, Javier Pasamontes, ha afirmado que mantuvo una reunión con Podemos en la que se llegaron a puntos de encuentro en "bastantes cosas" para gobernar en coalición antes de que el partido morado decidiera pactar con el PP. Un pacto que ha lamentado que tenga como motivación querer echar a los socialistas del poder tras 28 años de gobierno.

En declaraciones a Europa Press, Pasamontes, que lleva 12 años gobernando, ha manifestado que este pacto entre Podemos y el PP es una de las posibilidades que ofrece la democracia. "Cuando la gente deposita el voto debe pensar en todas las posibilidades que se pueden dar", ha indicado.

Pasamontes no se ha extrañado de este pacto y ha afirmado que tanto el PP como Podemos "llevaban tiempo hablando" y que esta era una posibilidad pese a que ha explicado que a principios de junio mantuvo una reunión con los responsables del partido morado que, a su juicio, "fue bastante bien".

En concreto, ha afirmado que se llegaron a puntos de encuentro en "bastantes cosas", no solamente en lo que respecta al programa sino en la composición de lo que sería un futuro gobierno de coalición en La Guardia. "Quedaban, pues, perfilar otros detalles que se dejaron para una siguiente reunión", ha señalado.

Reunión, ha indicado, que ya no se produjo por el candidato de Podemos, Víctor Hernández, le transmitió el pasado lunes que no merecía la pena tener un encuentro puesto que había alcanzando un acuerdo de coalición con el PP.

RECHAZA LAS CRÍTICAS DE PODEMOS

Pasamontes ha rechazado las críticas que expone Podemos para sacarle de la Alcaldía en lo que respecta a los trabajadores municipales, para afirmar que no ha quitado "ningún derecho" a estos empleados.

"Se refiere a que hubo un error de interpretación de la Secretaría de Intervención a la hora de aplicar un artículo, al entender que ese tipo de contrato no llevaba indemnización. Nosotros no damos ninguna orden ni de que se pague ni de que no se pague, es, sencillamente, una cuestión administrativa", ha argumentado.

En este sentido, ha proseguido, cuando hubo una reclamación, sin llegar a juicio, "y sin llegar a nada", el Ayuntamiento solicitó un informe jurídico externo que dijo que había que pagar, "y pagamos, no solamente esos finiquitos sino todos los que nos permitió la ley retroactivamente".

"Ese es el gran delito que hemos cometido nosotros, delito entre comillas, porque desde luego no lo es", ha lamentado, para referirse también a las bases de los planes de empleo que critica Podemos y señalar que son "prácticamente similares" a las de la Junta de Comunidades y que Podemos atacó "algunas cláusulas".

Aquí, ha añadido, sí que hay una sentencia judicial por la que el Ayuntamiento tuvo que quitar esa cláusula por la que no podía participar en dicho plan de empleo más de un miembro por unidad familiar. "El juez no acepta nuestras alegaciones de que aquí había criterios sociales también a tener en cuenta y entonces se quitó la cláusula y seguimos".

No entiende, por tanto, que se haya querido perjudicar a nadie "adrede" y que "errores se cometen en la vida como en todos los trabajos". "Ellos querían llegar al poder y han ganado entre los dos las elecciones. Tenían muchas ganas porque llevamos muchos años", ha zanjado.