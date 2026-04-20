PSOE llevará a Cortes una iniciativa para que se apruebe "cuanto antes" la ley sobre la carrera profesional sanitaria

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido el apoyo del PP regional a la reactivación de la carrera profesional sanitaria, "que deje el cabreo y se sume" al acuerdo que han suscrito este lunes el Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes sindicales.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha anunciado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE que el Grupo Parlamentario Socialista va a llevar a las Cortes regionales una iniciativa para conseguir el apoyo del PP y pedir al Gobierno regional que apruebe esta Ley cuanto antes.

Ha recordado que el PP eliminó la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha, y ha estado 11 años, "diciendo día sí y día también que hay que recuperarla, pero hoy, cuando el Gobierno de esta región y los sindicatos se reúnen para firmar y acordar la recuperación, hoy no tiene nada que decir", solo demostrar que les molesta. Considera que el único mensaje que tendría que haber tenido hoy el PP es que se comprometen a apoyarla.

En este punto, Abengózar ha reclamado a los 'populares' "que dejen ese cabreo a un lado y que se sumen a remar a favor de Castilla-La Mancha y, en este caso, del servicio público de salud", que de verdad se comprometan a favor de los profesionales sanitarios, porque, hasta ahora, lo único que han demostrado es "pura hipocresía", en todas sus declaraciones, ha lamentado.

"Hipocresía cuando decían que querían recuperar la carrera profesional sanitaria y hoy, sin embargo, muestran cabreo; hipocresía cuando hablan de corrupción, pero Castilla-La Mancha fue el epicentro de la 'Kitchen' con Cospedal; hipocresía cuando hablan y critican la regularización de inmigrantes, y tenemos a dos concejales del PP promocionando esa regularización y lucrándose de ella. Esta es la hipocresía constante del PP, hablemos del asunto que hablemos", ha criticado.

Abengózar ha aseverado que hoy es un "día histórico" para la sanidad pública regional, y ha recalcado que con la carrera profesional sanitaria se culmina la recuperación del sistema público de salud que lleva realizando desde hace 11 años el Gobierno del presidente Page.

Un Gobierno "empeñado" en recuperar servicios, en recuperar derechos, en recuperar todo lo recortado y suprimido en la época del PP, ha apuntado.

Así, ha concluido, hoy hay 13.000 profesionales más, con mayores derechos laborales, hay mejor tecnología, hasta cinco hospitales públicos nuevos que el PP eliminó de su planteamiento, y una mayor cartera de servicios.