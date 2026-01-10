El PSOE de C-LM acusa a Núñez de "no estar a la altura" en el debate sobre financiación

La Portavoz Del Grupo Socialista En Las Cortes Regionales, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al presidente regional del PP, Paco Núñez, de "no estar a la altura" en el debate de un nuevo modelo de financiación autonómica que cubra las necesidades de Castilla-La Mancha y el coste real de prestar los servicios públicos en la comunidad autónoma, como sí está defendiendo el presidente Emiliano García-Page".

En declaraciones a los periodistas este sábado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Abengózar ha señalado que este es "un debate grande, un debate importante" en el conjunto del país y ha destacado la "coherencia" del presidente regional, antes de conocer el modelo y ahora con el planteamiento de modelo", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Y creo que es evidente, a todas luces, que el señor Núñez, y es el principal partido de la oposición en esta región, es un líder pequeño.

Ante un debate tan grande como este, el presidente Emiliano García-Page, desde luego, una vez más, está a la altura de lo que Castilla-La Mancha pide y necesita y, sin embargo, el señor Núñez no ha sabido estar a la altura una vez más de las circunstancias", ha aseverado.

En este sentido, la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales ha asegurado que seguirá "defendiendo un sistema de financiación autonómico justo, que realmente cubra lo que venimos diciendo siempre", y es lo que "cuesta prestar unos servicios públicos de calidad" en una región grande y muy dispersa como la nuestra".

Por ello, ha incidido en que "no se trata de cuánto se recibe por habitante, sino de cuánto se necesita por habitante, pues "no cuesta lo mismo la sanidad pública que se presta en Castilla-La Mancha que la sanidad pública que se presta en una región uniprovincial".

Page Abengózar, la propuesta que se presentaba este viernes sobre un nuevo modelo de financiación "no tiene nada que ver con el principio de solidaridad interterritorial ni con los planteamientos progresistas de reparto de la riqueza".

"Es una propuesta injusta, insolidaria y que, vuelvo a repetir, nada tiene que ver con la solidaridad interterritorial. Desde luego, un modelo que prima a unas comunidades autónomas con respecto a otras, que a quién más aporta, más le da, y, por tanto, que el que más tiene más va a recibir", ha apuntado.

Y ha concluido afirmando que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir trabajando por que Castilla-La Mancha "tenga unos servicios públicos fuertes, fortalecidos, de calidad, y que cualquier ciudadano o ciudadana de esta región, viva en el rincón que viva, tenga igualdad en el acceso a esos servicios públicos que quien vive en un pueblo más grande o en la capital de una provincia".