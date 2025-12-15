PSOE C-LM afirma que las palabras de Simón las realizó ella a título personal y "ya ha pedido perdón"

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez. - PSOE C-LM

TOLEDO 15 Dic.

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha enmarcado las últimas declaraciones de la consejera de Igualdad, Sara Simón, en unas palabras emitidas "a título personal", por las que "ya ha pedido perdón".

A preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes, Jiménez ha insistido en que estas declaraciones ya han sido explicadas por la misma Sara Simón.

Por otro lado, ha alertado sobre la "ruta de la estafa" que está realizando el PP regional por diferentes pueblos y ciudades, prometiendo a la ciudadanía, obras por valor de 200.000 euros de una partida de los presupuestos regionales de 7 millones.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha señalado con rotundidad que, frente al presupuesto "real, serio y responsable" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, el PP está proponiendo "enmiendas estafa" al prometer inversiones en los municipios de la región que no están dotadas de presupuesto real, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Jiménez ha asegurado que los nuevos presupuestos para Castilla-La Mancha "refuerzan" la educación, la sanidad y los servicios sociales, en definitiva, los servicios públicos de esta tierra. Unas "cuentas con alma" que piensan en mejorar la vida de la gente y piden que Castilla-La Mancha "siga avanzando, siga creciendo y sin duda alguna siga con esa justicia social", ha aseverado.

Y ha remarcado especialmente que refuerzan la sanidad pública a la que se destinan más de 4.000 millones de euros y que en contraposición al modelo sanitario del PP, "basado en los recortes, en el despido de miles de trabajadores, en el intento de cierre de las urgencias rurales, en la ocultación de listas de espera y en las privatizaciones, el modelo del gobierno del presidente Page, se basa en invertir".

"Hoy vemos cómo el PP de Castilla-La Mancha presume de la gestión que se está haciendo de la sanidad en otras comunidades autónomas, donde se están basando en privatizaciones y priorizando las operaciones más rentables frente a las enfermedades más graves, porque consideran que no son rentables. Estos son los casos que estamos conociendo, por ejemplo, en el Hospital de Torrejón, en Madrid", ha criticado.

Y ha ejemplificado el cumplimiento de la palabra de Page en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca ya operativo, porque "frente a las mentiras, frente a la estafa, frente al ruido de la oposición, este gobierno responde con unos presupuestos reales", ha aseverado.

VOX TALAVERA

Por último, ha pedido explicaciones a Vox Talavera porque "viendo los antecedentes de Vox Castilla-La Mancha sobre financiación alegal desde esta tierra a la dirección nacional del partido que ha tenido que devolver a las Cortes regionales 34.000 euros, nos preguntamos si ha ocurrido lo mismo con Vox en esta ciudad", ha preguntado.

Jiménez ha apuntado a ello haciendo referencia a las irregularidades de la Asociación Juvenil de Vox, y la intervención del diputado nacional por Talavera de la Reina, Manuel Mariscal, "persona de confianza" del presidente regional de Vox y vicealcalde en la ciudad de la cerámica, David Moreno, ha recalcado, y ha lamentado que quizá, por eso, Vox no está de acuerdo con la reforma del Reglamento de las Cortes, que pretende reforzar la transparencia de los fondos públicos.