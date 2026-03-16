PSOE C-LM cree que los resultados demuestran que candidatos "apegados al territorio" como Martínez o Page "suben"

Archivo - El diputado autonómico del PSOE de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, en una imagen de archivo. - PSOE CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha aseverado este lunes que las elecciones en Castilla y León celebradas en este domingo han dejado claro que los líderes que están "apegados al territorio", como el candidato de su partido, Carlos Martínez, o el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, "no solo mantienen su porcentaje de voto sino que suben".

Así, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes castellanomanchegas, Ángel Tomás Godoy, ha vaticinado en rueda de prensa que "eso es lo que va a hacer el PSOE de Castilla-La Mancha en las próximas elecciones".

"Porque si hay un candidato que defiende a su tierra por encima de cualquier cosa es Emiliano García-Page y en eso vamos a seguir trabajando, como ha hecho el PSOE de Castilla y León".

Así, Godoy ha ensalzado que Carlos Martínez y el PSOE castellanoleonés han dicho que el sistema de financiación que se propone desde el Gobierno central "no es correcto".

Es por eso que se ha felicitado que el PSOE haya tenido un candidato "que haya estado defendiendo su región, lo suyo y lo que es mejor para Castilla y León". "Ya nos gustaría que el PP de Castilla-La Mancha defendiese esta región", ha apostillado.

Por todo ello, ha insistido en que desde el PSOE de Castilla-La Mancha ponen en valor que los candidatos "tienen que conocer su tierra, estar apegados al terreno y defender lo que es mejor para su tierra".

