PSOE C-LM critica que Núñez afirme "poder resolver" la ocupación ilegal aún cuando la región "no tiene competencias"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de C-LM, Sergio Gutiérrez. - PSOE C-LM - Archivo

TOLEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha insistido en que las medidas contra la ocupación ilegal son "competencia estatal" y ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, afirme "poder resolver" aquello en lo que "no tiene competencias".

Así ha reaccionado Gutiérrez en su cuenta de X después de que Núñez, en una entrevista con Europa Press publicada este lunes, haya asegurado que rescatará en las Coortes regionales en el mes de septiembre su ley contra la ocupación tumbada en 2020.

El secretario de Organización socialista ha reiterado que la ley de medidas contra la ocupación ilegal "ya se tramita en el Congreso de los Diputados, una de ellas a propuesta del PP y otra enviada al Gobierno por las Cortes de Castilla-La Mancha".

Para Gutiérrez, esta idea de Núñez "es una prueba más" de su "nivel político": "Propone lo que ya está propuesto, debate sobre lo ya debatido, incluso discrepa sobre lo que ya estamos de acuerdo, incluso dice resolver lo que no tiene competencias.

"Es el peor líder que ha tenido el PP en Castilla-La Mancha", ha apostillado.