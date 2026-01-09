PSOE C-LM defiende "una financiación justa" y pide que "ningún territorio tenga privilegios con respecto a otro"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha defendido este viernes una financiación autonómica justa y ha señalado que ninguna propuesta que "suene a ordinalidad" será del gusto de los socialistas de Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Abengózar ha señalado que, si bien hay que analizar en profundidad la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, "el presidente Emiliano García-Page ha sido clarísimo" en la reivindicación de un reparto justo de la financiación, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha expuesto que "todo aquello que suene a que quien más tiene más recibe, desde luego no es del gusto de los socialistas de Castilla-La Mancha", pues "no tiene nada que ver con un planteamiento progresista o de izquierdas".

Por eso, ha incidido en seguir "apostando siempre" y en base a "nuestros valores", por un "modelo justo que llevamos reclamando tiempo y el presidente Emiliano García-Page ha sido muy coherente con su planteamiento, que sería, desde luego, que ningún territorio tenga privilegios con respecto a otro, que nadie tenga más que nadie y que no haya ninguna región que se vea perjudicada".

Y, con esta negociación sobre la mesa, ha dicho que "es importante que el PP de esta región vaya de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha en la defensa de que Castilla-La Mancha tenga una financiación autonómica que cumpla y que cubra lo que es la idiosincrasia de esta región, su dispersión, su amplitud y lo que cuesta prestar unos servicios públicos de calidad en Castilla-La Mancha".

NÚÑEZ "PINTA POCO EN EL PARTIDO POPULAR"

Por otro lado, la portavoz del grupo parlamentario socialista ha criticado que hoy el PP no haya respondido al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y no se haya pronunciado sobre el motivo por el que no aceleran el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en Congreso y están pidiendo ampliación de plazos y alargando esta tramitación.

"Creo que es importante. Es importante que se pronuncien y que digan claramente si esto se debe a lo poco que pinta el PP de Castilla-La Mancha a nivel nacional, lo poco que le importa Castilla-La Mancha al PP o si se debe al nerviosismo con respecto a Vox", ha insistido Abengózar, quien ha lamentado que el partido de extrema derecha "les tiene sujetos de pies y manos".

En este sentido, ha recordado que también ayer desde el Partido Socialista se le ofrecía al Partido Popular de Castilla-La Mancha "hablar, negociar, consensuar para que los 'populares' se desliguen de Vox en aquellas instituciones donde gobiernan, cercenando derechos y libertades a la ciudadanía".

"Lo único que nos demuestran, una vez más, como digo, es que Castilla-La Mancha al PP de esta región no le importa. Solamente están a los intereses partidistas, a las cuitas internas y a los números en las encuestas", ha concluido.