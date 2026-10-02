PSOE C-LM evita valorar una posible convocatoria de elecciones: "Hoy lo importante es la votación de los decretos"

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena - PSOE

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha evitado valorar una posible convocatoria de elecciones y ha asegurado que hoy lo importante es la votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.

"Son todo especulaciones", ha argumentado el socialista sobre una posible convocatoria de elecciones generales. De momento, ha dicho, se está desarrollando el debate. "Una vez se produzca la votación y el Gobierno tome alguna decisión, si es que la toma, pues podremos valorarla", ha apuntado el socialista.

"Son cosas que están publicando distintos medios de comunicación, son, por tanto, especulaciones y nosotros preferimos esperar a valorar los hechos, es decir, a esperar primero las votaciones y luego veremos qué pasa, porque lo importante hoy precisamente es la votación".

Según ha defendido, "algunos partidos intentan poner soluciones y otros solo intentan poner palos en las ruedas y zancadillas".

No obstante, ha insistido en que es "muchísimo mejor" que los alcaldes y las alcaldesas y los candidatos a los gobiernos autonómicos puedan ir a las elecciones "hablando de su gestión y de sus proyectos" y no "contaminados" por la política nacional.

DATOS DE PARO Y AFILIACIÓN

Por otro lado, ha valorado los datos de paro y afiliación publicados hoy por los ministerios de Trabajo e Inclusión para el mes de septiembre, que recoge una subida del desempleo y también del número de cotizantes.

En este punto, se ha referido a la creación de empleos de mayor calidad en la región y ha incidido en que, aunque "no nos gusta que suba el desempleo en ningún mes" ello se debe a la estacionalidad negativa del mes de septiembre y a un mercado laboral que ha de absorber la regularización de las personas migrantes.

Sánchez Requena se ha mostrado convencido de que un mes más las medidas que está desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de empleo y de impulso a la inversión y atracción de las empresas están siendo tan positivas que este mes de septiembre se ha dado el dato más alto a la afiliación de la Seguridad Social de su historia.

"No queremos presumir de nada, insisto y lo recalco, pero este es el camino a seguir, a continuar para hacer que las personas que todavía no tienen empleo puedan lograrlo cuanto antes y poder seguir creciendo mes a mes", ha concluido.