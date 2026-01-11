PSOE C-LM insiste en que defenderá un modelo de financiación justa basado "en la equidad y la igualdad"

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy - PSOE

TOLEDO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha señalado que el PSOE de Castilla-La Mancha va a seguir defendiendo una financiación justa, que cubra el coste real de prestar los servicios públicos en nuestra región y ha expuesto que se trata de defender un modelo de "equidad e igualdad" en el reparto de la riqueza en el que estén todas las comunidades autónomas.

Godoy ha incidido en que "no se trata de que haya más dinero por habitante" ni de que "tengamos un plato de comida más que teníamos antes", sino de que "todos estemos dentro de un modelo de igualdad que pueda cubrir ese coste real de los servicios públicos" y no que algunos puedan "tener un menú mucho más especial, como parece ser que se quiere".

Con ello, ha reiterado que al PSOE no le gusta el nuevo modelo de financiación que se plantea, pues no tiene en cuenta, ha sostenido, el coste real de los servicios que se prestan, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Y ha apuntado a modo de ejemplo que mientras en Fuenlabrada se necesitan aproximadamente seis centros de salud para prestar asistencia sanitaria a la población, en la provincia de Cuenca, con el mismo número de habitantes, se necesitan cuarenta, dada la dispersión poblacional.

Lo que ha considerado que no se tiene en cuenta ni en el actual modelo de financiación ni tampoco en el que se plantea y que hace que "nuestra región esté infrafinanciada, pues lo mismo que ocurre con la sanidad, ocurre también con la prestación de la educación y los servicios sociales".

Con todo, ha mantenido que "con respeto, pero con determinación", desde el PSOE de Castilla-La Mancha "vamos a defender a los castellanomanchegos y lo vamos a hacer como siempre hemos hecho", y ha aludido al PP de Paco Núñez de quien ha dicho que "ya nos hubiese gustado" a los socialistas que también hubiese defendido un modelo justo para la región cuando estaba gobernando el PP en España.