PSOE C-LM pide "máxima celeridad" a Ferraz por el caso Salazar, para "proteger el discurso feminista"

TOLEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, tras las denuncias que por supuesto acoso sexual se han dirigido contra el exasesor de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar, ha pedido a Ferraz que actúe con "la máxima celeridad, con la máxima contundencia, con las máximas garantías para proteger un bien preciado que no son los votos de las mujeres, sino el discurso feminista".

"Creemos que es importante hacer sentir que el PSOE no es un partido donde hay feministas, que es un partido feminista. Y creo que eso lo definimos en cómo tratamos asuntos como éste".

"Sinceramente, espero que se resuelva, no me cabe ninguna duda, con la mayor celeridad, con las mayores garantías", ha dicho el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos este jueves en Toledo, según ha informado el partido.