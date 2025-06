PSOE C-LM pide a Núñez que sea "valiente" y enmiende la ponencia del Congreso Nacional del PP en materia hídrica

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha pedido este martes al presidente regional del PP, Paco Núñez, que sea "valiente" abriendo el debate de la defensa del agua para Castilla-La Mancha en el Congreso nacional de su partido y, con ello, que enmiende la ponencia marco de este cónclave en materia hídrica.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, le ha invitado a llevar incluso la misma enmienda que presentó el Partido Socialista de Castilla-La Mancha en el XLI Congreso Federal, "la misma, sin una coma más, sin un punto más, la misma", porque es incomprensible, ha señalado, "el silencio del PP", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Tita García ha asegurado que no se entiende que Núñez no haya pedido, ni tan siquiera, hablar de este tema, que no haya incluido nada al respecto el PP en esa ponencia, y le ha mandado un mensaje claro de que enmiende ese documento de su partido.

En este punto, se ha preguntado si es que "no se va a atrever a debatir, que ya no decimos a no levantar la mano cuando hay que votar en el Congreso, como vimos en temporadas pasadas, para que el agua no se vaya por la tubería del trasvase". "Estamos hablando de, simplemente, debatir en el seno de su partido sobre un tema tan importante, tan trascendental y tan necesario para Castilla-La Mancha".

Así, les ha recordado a los 'populares' lo que recogía la enmienda socialista, que era "limitar en el corto plazo los trasvases para que se hagan exclusivamente cuando haya una necesidad de abastecimiento humano", así como "reforzar los caudales ecológicos y mantenerlos limpios y con agua en calidad y en cantidad".

La ponencia marco de un partido político, ha continuado, es la hoja de ruta a seguir y, por ello, el PP de Castilla-La Mancha tiene que decir "alto y claro" que antepone los intereses de esta tierra en materia de agua, a los de su partido, ha aseverado.

Porque, como ha recordado, Núñez no alzó la voz en su día ante el "memorándum de la vergüenza" que apoyó Cospedal y "aplaudió" sus recortes en servicios públicos o el basurero nuclear que propuso para Villar de Cañas (Cuenca) "donde, por cierto, va a acudir la expresidenta de Castilla-La Mancha este viernes".

En este punto, ha aprovechado para pedir a Núñez que "sea valiente, la acompañe y allí, delante de todos", la desautorice, "le diga: señora Cospedal, no estábamos de acuerdo con el basurero pero, sobre todo, tampoco estábamos de acuerdo con ese memorándum de la vergüenza que esquilma al río Tajo y que esquilma a los intereses hídricos de Castilla-La Mancha".

García Élez ha criticado que la realidad es que el PP aún "no ha roto con Cospedal" y que a pesar de los "graves audios con Villarejo, no hemos escuchado aún una condena del PP". "Solo balones fuera", ha apostillado.

Por lo tanto, ha concluido, "Cospedal se marchó, pero sigue ese discípulo que colocó con la forma de hacer política de Cospedal, que es la del señor Paco Núñez".