PSOE C-LM pide a PP y Cs que dejen de darse "palos, se pongan a trabajar y apoyen los presupuestos de C-LM de 2020

Publicado 30/09/2019 13:27:49 CET

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha pedido tanto a PP como a Cs que dejen de darse "palos", se pongan a trabajar "en lo que le importa a los castellanomanchegos" y apoyen los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020, que ascienden a un total de 10.505 millones de euros.

En rueda de prensa en las Cortes, Maestre ha dicho que los grupos parlamentarios que voten en contra de estas cuentas estarán diciendo que quieren "volver al pasado", al tiempo que ha defendido que la austeridad y la buena gestión no está reñida con el Estado del Bienestar.

En el día en el que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado el Proyecto de Ley de Presupuestos, Maestre ha lamentado que los ciudadanos tengan que asistir "a la lucha de la derecha por ocupar espacios", en referencia al rifirrafe entre Cs y PP por la coalición España Suma.

"Mientras algunos están dale que te pego uno contra el otro" el Gobierno castellanomanchego y el PSOE trabajan para cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos, ha defendido Maestre, quien ha celebrado que hoy se haya publicado la orden de bases del plan de empleo.

Según ha trasladado a PP y Cs, a la gente "no le gusta" ver a políticos discutiendo y que se retan para luego "no hacer nada", afeándoles que hoy, en sus respectivas ruedas de prensa, no hayan hablado "de lo que de verdad le importa a la gente", es decir, del plan de empleo y de los presupuestos.

"Sigue habiendo parados en Castilla-La Mancha y madres y padres que quieren una educación de calidad para sus hijos", les ha dicho a PP y Cs, para instarles a ponerse a trabajar: "Al tajo".