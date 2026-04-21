PSOE C-LM pide a Tellado por carta que retire la enmienda presentada al Estatuto y el mismo respeto que a otras CCAA

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha exigido al secretario general del PP, Miguel Tellado, "la retirada de la enmienda presentada" al texto del Estatuto de Autonomía que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, y le ha reclamado para la región "el mismo respeto que el Partido Popular dispensa a cualquier otra Comunidad Autónoma".

En una carta remitida a Tellado, Gutiérrez se pregunta "por qué las condiciones que rechazaron en Extremadura son precisamente las que hoy utilizan para bloquear el Estatuto de Castilla-La Mancha, texto fundamental para el desarrollo institucional de nuestra región".

El socialista se refiere así a una de las enmiendas presentadas por los 'populares' en el Congreso, en la que solicitan que no se modifique el texto acordado en las Cortes regionales con apoyo de PSOE y PP, que situaba la horquilla de parlamentarios en un mínimo de 25 y un máximo de 55 escaños, frente a la actual que se sitúa entre 25 y 35 diputados.

Gutiérrez, en su misiva, traslada su "profunda preocupación" y "desacuerdo" ante la "decisión adoptada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados de dinamitar el consenso político y social que habíamos sido capaces de forjar en las Cortes de Castilla-La Mancha".

"Conviene recordar que las Cortes de Castilla-La Mancha representan la voluntad popular de todo un pueblo, el castellanomanchego, que tiene derecho a ser tratado con el mismo respeto que los ciudadanos de cualquier otra Comunidad Autónoma. Lo acordado en su seno no es un mero pacto entre partidos, sino la expresión institucional de esa voluntad colectiva".

En este sentido, apunta que cuando los acuerdos "se alcanzan, se firman y se refrendan por los parlamentos, romperlos no es solo una deslealtad política: es un desprecio a las reglas del juego democrático y a los ciudadanos que las sostienen".

Por ello, se pregunta "qué Miguel Tellado debemos creer en Castilla-La Mancha, el que, en una videollamada, obligó a romper el pacto, o el que, meses antes en Cuenca, defendía el acuerdo del Estatuto como la mejor expresión del espíritu de la Transición y justificaba el aumento del número de diputados por la evidente infrarrepresentación de nuestra comunidad".

"Las explicaciones ofrecidas por dirigentes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, señalando que la ruptura del pacto obedecía a presiones de Vox en el ciclo electoral, ya nos resultaron difíciles de comprender, indica el socialista castellanomanchego, quien ve "aún más incomprensible es que esas mismas exigencias planteadas por Vox en Extremadura --como la reducción a 33 del número de diputados-- fueran rechazadas por el Partido Popular en su acuerdo de gobierno en dicha comunidad".

"¿Por qué para el Partido Popular Extremadura, con cerca de un millón de habitantes menos, tiene derecho a contar con el doble de representantes que Castilla-La Mancha?, ¿por qué el voto de un extremeño parece valer el triple que el de un castellanomanchego para su formación política?", se cuestiona Gutiérrez.