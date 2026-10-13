PSOE de C-LM rechaza "cualquier tipo de violencia" que se produjera en Sol "venga de donde venga"

Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha rechazado "cualquier tipo de violencia" producida en relación con la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid "venga de donde venga".

Así se ha pronunciado este martes a preguntas de los medios el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, después de que este pasado lunes la Puerta del Sol fuera epicentro de varios momentos de tensión entre los acampados por la vivienda y grupos que han acudido con banderas de España y cruces de Borgoña, así como de la Falange.

Así, García-Navas ha puesto de manifiesto que desde el PSOE van a condenar "cualquier acto de violencia y provocación venga de donde venga". "En eso el PP no nos va a encontrar", ha apostillado.

En este sentido, ha insistido en rechazar "cualquier tipo de insulto, de crispación y de alteración del orden público que se provocara" en el epicentro de la protesta por la vivienda.