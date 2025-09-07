PSOE C-LM ve "indignante" que Núñez "perjudique" a la región mostrándose en contra de la condonación de deuda

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha reprochado este domingo la actitud "indignante e irresponsable" del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, por su negativa a apoyar la condonación de cerca de 5.000 millones de euros de deuda pública a la Comunidad Autónoma, ya que considera que "está perjudicando a miles de personas que podrían beneficiarse de más mejoras en los servicios públicos e infraestructuras de la región".

Gutiérrez, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a las fiestas patronales del municipio toledano de Paredes de Escalona, ha preguntado "cómo es posible que alguien que aspira a presidir Castilla-La Mancha se oponga a que su tierra y sus ciudadanos reciban una quita tan importante, máxime cuando esa deuda proviene de la mala gestión del PP durante los años de gobierno de Cospedal", según han informado los socialistas en nota de prensa.

El líder socialista toledano ha calificado de "absolutamente impensable" e incluso "indignante" la actitud de Núñez, subrayando que "es un regalo, una oportunidad histórica que podría destinarse a miles de necesidades y a los servicios esenciales que se prestan en pueblos pequeños", y ha recalcado que la postura del PP solo responde al "seguidismo y la falta de liderazgo" de su presidente, "que no se atreve a enfrentarse a sus jefes en Madrid ni a defender los intereses reales de Castilla-La Mancha".

Gutiérrez se ha preguntado qué credibilidad tiene "quien exige constantemente servicios y recursos para Castilla-La Mancha, pero luego rechaza el mayor alivio financiero que ha tenido nunca esta tierra, simplemente por agradar a Génova y no molestar a la dirección nacional de su partido".

Ha recordado además que el perdón de la deuda permitiría "ahorrar más de 750 millones de euros solo en intereses en la próxima década" a la Comunidad Autónoma y que los criterios elegidos por el Estado para esta condonación atienden, precisamente, a las reivindicaciones históricas de la región, como la despoblación y la dispersión de la población.

El secretario provincial socialista ha lamentado que con esta actitud "el señor Núñez está haciendo daño directo a los pueblos más pequeños, a la Castilla-La Mancha rural y a todas las personas que dependen de unos servicios públicos de calidad".

Y ha añadido que "no se puede exigir mejoras con una mano y, con la otra, oponerse a una medida que solo traería ventajas para nuestra tierra".

Para finalizar, Álvaro Gutiérrez ha pedido al PP de Castilla-La Mancha "que se lo haga mirar" y deje de "hacer la gracieta oponiéndose a una quita que se debe, precisamente, a la deuda generada por su propia jefa, María Dolores de Cospedal, durante cuatro años de triste recuerdo para esta región".