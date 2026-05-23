PSOE C-LM ve "lamentable" que Núñez lance "los mismos mensajes" que Scrats tras la última sentencia del Supremo

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha calificado este sábado de "lamentable" que el PP de Castilla-La Mancha y Paco Núñez "estén lanzando los mismos mensajes que el sindicato de regantes de Murcia (Scrats) tras la última sentencia del Tribunal Supremo que viene a darle de nuevo la razón a Castilla-La Mancha en su batalla por los intereses de nuestra tierra".

"Hoy estamos escuchando al sindicato de regantes de Murcia, enemigo declarado de los intereses del agua de Castilla-La Mancha, decir lo mismo que dice Paco Núñez. Es lamentable", ha aseverado, lo que demuestra, una vez más, "la infinita debilidad de Paco Núñez" ante su propio partido, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Gutiérrez ha criticado que Núñez "no es capaz, ni siquiera con siete sentencias del Tribunal Supremo, de levantar la voz y exigirle, decirle a sus jefes del PP de Génova que ya está bien, que hay que respetar las sentencias, que hay que ejecutar las sentencias y que hay que defender el agua de Castilla-La Mancha, los intereses de Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos por encima de todo".

Ha recordado que en estos últimos días se ha conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo que "pone fin a la guerra del agua". Una sentencia que viene a darle de nuevo la razón a Castilla-La Mancha en su lucha por los intereses de nuestra tierra y que gana Castilla-La Mancha.

Y ha apuntado que "a partir de ahora lo que toca es que todo el mundo acepte, acate y ejecute la sentencia y es absolutamente lamentable que Paco Núñez y el PP de Castilla-La Mancha no sean capaces de decirle al PP de Génova, a sus jefes, que ya está bien, que la sentencia es clara de nuevo" y "ya van siete".

LEY DE DESPOBLACIÓN

Gutiérrez se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en Espinoso del Rey (Toledo), donde este sábado el PSOE de la provincia de Toledo ha celebrado un acto con motivo del quinto aniversario de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, incluido en la campaña 'Orgullo de Ser Rural'.

Ha destacado que esta ley está hecha "con alma", con "esa alma" que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "pone en todas las cosas que tienen que ver con nuestra tierra" y que "garantiza la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios públicos".

"Está hecha pensando en el progreso, en que vivir en los pueblos es maravilloso, que vivir en los pueblos nos hace sentirnos orgullosos de ser rurales. Porque hoy, gracias a esta ley, tenemos garantizados los servicios básicos, la educación, la sanidad, transporte, servicios sociales y conectividad", ha concluido.