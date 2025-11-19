PSOE pide una comisión de garantías en Diputación de Toledo para reforzar la transparencia en los procesos de personal

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez. - PSOE

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo instará al Gobierno provincial a constituir una comisión de garantías que supervise y refuerce la transparencia de los procesos de selección de personal, tras las incidencias reconocidas por el Gobierno del PP y Vox en un examen recientemente anulado.

Los socialistas subrayan que "cientos de opositores y opositoras confían en la integridad de estas convocatorias y reclaman explicaciones públicas, responsabilidades claras y medidas que aseguren que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

La portavoz del Grupo Socialista, Tita García Élez, ha explicado que esta comisión podría incorporar a profesionales técnicos, así como a representantes políticos para asegurar "un proceso limpio, transparente y con garantías para todos los aspirantes".

"Es imprescindible que la Diputación dé un paso adelante y establezca un marco de supervisión reforzada que aporte confianza tanto al personal de la Institución como a quienes concurren a una plaza pública", ha señalado.

Asimismo, la portavoz socialista ha remarcado que lo sucedido "no puede limitarse a cambiar la fecha del examen" y ha reclamado que se haga público "qué ha ocurrido, quién ha sido el responsable y qué medidas se van a adoptar para evitar que vuelva a suceder".

"Llevamos meses pidiendo información porque varios procesos de selección de esta Diputación nos generan dudas. Nos preguntamos qué ocurre en materia de personal cada vez que gobierna el Partido Popular", ha subrayado García Élez, aludiendo a otros procesos de promoción interna de la propia institución que y generaron dudas en su procedimiento.

Por todo ello, el Grupo Socialista defenderá que los procesos de selección de la Diputación se ajusten a los estándares de transparencia habituales en otras administraciones públicas, como el uso de sobres lacrados, sistemas de trazabilidad y protocolos reforzados de custodia y verificación.

"Los opositores y las opositoras que se preparan durante años merecen que este proceso sea ejemplar en garantías. Y la institución debe estar a la altura", ha concluido la portavoz socialista.