PSOE pide destinar el millón de euros que Talavera ha recibido de Meta a facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina Flora Bellón. - PSOE

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto al Gobierno local que los 1.089.554 euros que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha recibido como consecuencia del 10 por ciento de aprovechamiento de los terrenos de Meta se destinen a promover el acceso de los jóvenes a la vivienda, ya sea en régimen de alquiler como de compra.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha explicado que se trata de más de un millón de euros que el Ayuntamiento ha recibido tras la reorganización de los terrenos donde se instalará Meta.

Los socialistas han destacado en un comunicado que el Gobierno local tiene "la oportunidad para empezar a hacer política de vivienda en Talavera", trabajando así para dar solución a uno de los principales problemas que tienen hoy muchas familias y, especialmente, los jóvenes, como es poder acceder a una vivienda.

Desde el Grupo Socialista han explicado que este dinero no se puede destinar a cualquier cuestión, pero la normativa sí recoge que pueda utilizarse en vivienda. Por ello, han planteado que se utilice para poner en marcha viviendas a precios accesibles para los jóvenes de Talavera ya que, entre las posibilidades, se encuentran rehabilitar edificios que sean de propiedad municipal y convertirlos en viviendas, cambiar el uso de algún inmueble para dedicarlo a vivienda o incluso comprarlas para destinarlas a alquiler asequible.

Los socialistas han recordado que se trata de un dinero que llega gracias al desarrollo de los terrenos de Meta, un proyecto conseguido durante la anterior legislatura siendo Tita García alcaldesa, y destinándolo a esta cuestión se convertiría en una ayuda directa para que los jóvenes puedan no solo independizarse, sino quedarse a vivir en la ciudad. En este sentido, han esperado que este millón de euros se utilice para beneficio de la ciudadanía, recordando que los 2,3 millones de euros que el Ayuntamiento de Talavera recibió por la plusvalía generada por la compra de estos terrenos "no se ha notado en las calles".

El Grupo Socialista ha recordado que hace un año llevó al Pleno municipal una moción para que el Gobierno local pusiera en marcha medidas propias de vivienda, especialmente dirigidas a los jóvenes y, sin embargo, fue votada en contra por PP y Vox.

Una propuesta que, como ha recordado la viceportavoz, reclamaba entre otras cuestiones que el Ayuntamiento utilizara los terrenos y edificios municipales que tiene disponibles para hacer viviendas que puedan poner después al alcance de la ciudadanía, como ya se está haciendo en otras ciudades del país y de la región.

En ese momento, PP y Vox votaron en contra y así "ha pasado otro año sin que el Gobierno de Talavera haya puesto en marcha una política municipal de vivienda". Ahora hay una cantidad concreta de dinero que se puede utilizar para comenzar a actuar y "lo que pedimos al alcalde es que no vuelva a dejar pasar la oportunidad y no vuelva a votar en contra", han concluido los socialistas.