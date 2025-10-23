PSOE pide a PP y Vox que deje de comparar el caso de cribados de cáncer de Andalucía con C-LM: "Produce vergüenza ajena"

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves tanto al PP como a Vox que dejen de comparar el caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía con la situación en la Comunidad Autónoma porque "es como comparar la noche y el día".

"Sinceramente, da vergüenza ajena", ha afirmado a preguntas de los medios en una rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, que ha añadido que "comparar lo que ha estado haciendo la Junta de Andalucía, perdiendo expedientes y manipulando pruebas, con un problema administrativo resuelto en Talavera es como si comparamos a Paco Núñez con Barack Obama".

Bajo su punto de vista, ambos partidos están inmersos "en la operación salvar al soldado Moreno Bonilla de su mayor crisis política en la gestión andaluza", por lo que ha dicho que la política "tiene que dejar de ser esta generación de manipulación, de odio y de bulos en la que todo vale y todo tema entra".

Así, ha dicho a PP que deberían estar pidiendo la dimisión del presidente de Andalucía "si tuvieran un mínimo de dignidad, como tenían que pedir la dimisión de Carlos Mazón o como tenían que haber pedido la de Mañueco por los incendios, y dejar de intentar comparar a Emiliano García-Page con la mala gestión que hacen sus presidentes autonómicos".

"Es un 'modus operandi' del PP tan burdo y tan falso que sinceramente da vergüenza ajena. Y ya está bien porque creo que todas las explicaciones están dadas", ha zanjado.