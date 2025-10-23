PSOE reivindica la política "honesta" en la campaña 'CLM Por Buen Camino' que contará con 50 actos por toda la región

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la campaña 'CLM Por Buen Camino' con la que pretende reivindicar la política "útil, amable y honesta" frente a los "bulos y la crispación", y que llevará a los socialistas ha realizar 50 actos sectoriales por todas las comarcas de la comunidad autónoma.

Así lo ha detallado en rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, tras la reproducción del vídeo y la canción que va a acompañar esta campaña, que se inicia este mismo jueves y concluirá el próximo año con "un gran foro" donde el PSOE marcará "un nuevo horizonte" para Castilla-La Mancha.

"Es una campaña de tono amable en tiempos de crispación y de defensa de la buena política en tiempos donde la política, para algunos partidos, se ha convertido en insulto, bulo y manipulación", ha detallado Gutiérrez, quien ha defendido que el lema de esta campaña es "una constante" para los socialistas castellanomanchegos.

C-LM ES "UNA ISLA"

Según ha afirmado, la campaña refleja "la isla" en la que se ha convertido Castilla-La Mancha "de amabilidad, política útil y gestión y progreso" dentro de España, por lo que ha destacado que en todos estos años "no hay ni un solo indicador económico, social y político que haya ido a peor respecto a la etapa anterior del PP en la Comunidad Autónoma".

Así, ha defendido que Castilla-La Mancha ha avanzado "mucho más rápido" que la media de España y a años luz respecto a la herencia del PP". "Eso nos hace pensar que la 'fórmula Page' hace que Castilla-La Mancha sea hoy sea hoy un ejemplo de políticas públicas, servicios sociales y creación de empleo".

Es por ello por lo que ha afirmado que la campaña se resume en cuatro indicadores: "El doble de empleo, más del doble en políticas sociales, referentes en leyes de igualdad y progreso, y líderes en pactos sociales y en diálogo social".

"En definitiva, es la fórmula del buen camino, la fórmula que hace que hoy Castilla-La Mancha tenga un horizonte y aunque llenos también de problemas como toda España, tenemos marcada una buena dirección, un buen rumbo y tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar pero también estos años", ha resumido Gutiérrez.

También ha dicho que la pretensión de la campaña es la de reivindicar la autoestima regional y que el PSOE es el partido "que más y mejor" defiende a Castilla-La Mancha y el "que más cree" en el proyecto de futuro de esta tierra.

50 ACTOS

Con todo, ha explicado que en los próximos meses se han proyectado hasta 50 actos abiertos al conjunto de la ciudadanía y que se celebrarán en todas las comarcas de Castilla-La Mancha contando con la presencia de los distintos miembros del Consejo de Gobierno, "para explicar nuestras actuaciones".

A preguntas de los medios, ha indicado que este mismo fin de semana se presentará en los comités provinciales del partido esta campaña y que a partir de la semana que viene se dará el pistoletazo de salida a estos 50 actos en la provincia de Toledo, "posiblemente" en la zona de Talavera de la Reina y La Sagra, para hablar de vivienda.

También se ha puesto en marcha un podcast dirigido al público joven que lleva por título 'CLM al Fresco', que dirigen, presentan y redactan voluntarios del PSOE y de las Juventudes Socialistas, y que ya tiene un espacio abierto en las principales redes sociales del país, como son Spotify, YouTube, Instagram o TikTok.

"Un portal con el que comunicarnos con la gente joven de esta región para trasladarle una mirada distinta, la mirada fresca de una política que tiene que ser algo más que el bulo, la crispación y la generación de odio", ha remarcado Gutiérrez.