PSOE podría llevar a Fiscalía a secretaria PP CLM por "ofrecer 600 euros" a Gutiérrez por cambiar su voto en investidura

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha está estudiando la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía el ofrecimiento realizado por la secretaria general del PP en la comunidad autónoma, Carolina Agudo, de pagar 600 euros al secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, "para que cambie su sentido del voto en el pleno de investidura, por si es constitutivo de delito al alentar el transfuguismo y la corrupción".

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, quien ha calificado de "muy grave" que la número dos del PP en la región "ofrezca dinero a un diputado con nombre concreto, a un diputado del PSOE, para cambiar su voto", ha informado el partido.

"Me parece que se han traspasado ya todas las líneas morales, éticas, incluso que legales, en democracia y en política. No se puede consentir", ha asegurado la dirigente socialista, quien ha considerado "vergonzoso y lamentable" que el PP de Castilla-La Mancha sea el único de toda España que "llame un día sí y otro también al transfuguismo, llegando a ofrecer dinero a un diputado socialista por cambiar su voto".

"Ningún otro PP de este país está haciendo lo que hace el PP en esta región, alentando a la corrupción y al transfuguismo", pues nadie ve ni a Juanma Moreno, en Andalucía, ni a Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, haciendo lo mismo, ha sostenido Abengózar.

Por ello, ha afirmado que las declaraciones de la número 'dos' del PP regional "no podemos tomarlas a la ligera" ni se puede consentir que comportamientos de este tipo "se hagan de esa manera alegre e impune", como hoy mismo también ha hecho su jefe de filas, Paco Núñez.

"Hoy, una vez más, el presidente del PP, el señor Núñez, ha vuelto a llamar al transfuguismo y a la corrupción, en este caso para que lo haga algún diputado regional en Castilla-La Mancha, lamentable", ha denunciado.

"Hay determinadas líneas que no se pueden traspasar. Hay determinados comportamientos que no se pueden consentir. Y el PP de Castilla-La Mancha hace tiempo que perdió el norte, pero estos comportamientos no se pueden consentir ni un día más", ha insistido.