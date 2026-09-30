PSOE y PP consensuarán en la Diputación de Cuenca una declaración institucional de apoyo a Ceuta

Pleno en la Diputación de Cuenca. - DIPUTACIÓN

CUENCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca va a redactar una declaración institucional en apoyo a la ciudad de Ceuta, después de que el presidente, Álvaro Martínez Chana, haya propuesto al PP que retire su moción para consensuar un texto unánime entre ambos grupos.

Martínez Chana ha destacado la importancia de "trasladar esa imagen de unión", alejada de la crispación. Los dos grupos políticos de la Diputación de Cuenca van a sentarse para acordar los términos de la declaración, con el objetivo de que sea ratificada en el próximo pleno ordinario.

Martínez Chana ha defendido que Ceuta es una ciudad española y se ha opuesto a cualquier reivindicación territorial por parte del Reino de Marruecos. También ha señalado que la inmigración es necesaria, pero no de esta forma, por lo que considera fundamental que la Diputación de Cuenca traslade un mensaje conjunto.

La diputada provincial Raquel Oliver ha sido la encargada de presentar la moción sobre Ceuta y Melilla, una iniciativa que buscaba trasladar el apoyo de la Diputación de Cuenca a la ciudad autónoma tras los graves acontecimientos vividos durante las últimas semanas, reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y reclamar una actuación firme del Estado en defensa de la integridad territorial, la seguridad y el control de las fronteras.

Durante su exposición, el Grupo Popular ha mostrado su disposición a alcanzar el mayor consenso posible en un asunto que considera que debe situarse por encima de cualquier diferencia política. Por ello, la propuesta ha quedado emplazada a la elaboración de una Declaración Institucional conjunta que permita pronunciarse de forma unánime sobre la defensa de Ceuta y Melilla y el respaldo a todos sus ciudadanos.

Los 'populares' han recordado además que miles de conquenses ya mostraron públicamente su apoyo a estas reivindicaciones durante las concentraciones celebradas el pasado 2 de septiembre en distintos municipios de la provincia.

En este sentido, han defendido que la Diputación de Cuenca debe trasladar su reconocimiento a los ceutíes y reafirmar su compromiso con la igualdad, la cohesión y la unidad de todos los españoles, valores que constituyen la base de nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, han insistido en que la defensa de las fronteras y de la integridad territorial de España "es una cuestión de Estado que debe concitar el respaldo de todas las instituciones".

MÁS DINERO AL CONTROL DE LA POBLACIÓN DE CONEJOS

En este pleno de la Diputación el presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, ha informado de que la cuantía sobrante de la convocatoria de ayudas destinada a paliar los daños ocasionados por el conejo de monte, que asciende a 180.000 euros, servirá para continuar controlando la población de este animal en la provincia.

Estas declaraciones las ha realizado durante la celebración del pleno ordinario de septiembre, en el que se ha debatido sobre la situación de la agricultura.

En este sentido, Martínez Chana ha destacado también la implicación directa de la Diputación de Cuenca con el sector agrario, tal y como demuestra que el 43 por ciento de los beneficiarios de las ayudas a los autónomos sean agricultores o pymes del sector primario, así como la puesta en marcha de esta medida de prevención y control de los conejos, desarrollada de manera pionera por la Institución provincial.

Una iniciativa con la que, según ha señalado, la Diputación pretende seguir contribuyendo a paliar los importantes daños que esta situación está ocasionando en las explotaciones agrícolas de la provincia.

Por otro lado, Martínez Chana ha vinculado parte de las dificultades que atraviesa actualmente el sector agrario con la inestabilidad de la política internacional y ha criticado expresamente las decisiones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente provincial ha señalado que las continuas modificaciones y amenazas sobre los aranceles internacionales terminan teniendo consecuencias directas sobre los productores y ha lamentado que "a veces parece que es mejor no incomodar al señor Trump".

En este punto, ha defendido que, además de reclamar ayudas para los agricultores y ganaderos, es necesario analizar las causas de la crisis y mostrar el rechazo a aquellas decisiones internacionales que, aunque puedan parecer lejanas, "llegan al día a día de la provincia de Cuenca y repercuten en el bolsillo de nuestros agricultores y ganaderos".

IMPULSO A LA MANCOMUNIDAD DEL GUADIELA

En el apartado de mociones, los grupos también han aprobado una iniciativa del Partido Popular para impulsar la ampliación de la red de abastecimiento de la Mancomunidad del Guadiela y aclarar la situación de las actuaciones pendientes en esta zona de la provincia.

El diputado provincial Isaías Juan Pérez ha defendido la moción destinada a impulsar la ampliación de la red de abastecimiento de la Mancomunidad del Guadiela y a reclamar información detallada sobre el estado de las actuaciones comprometidas desde hace años para mejorar el suministro de agua en numerosos municipios de la Alcarria conquense.

La propuesta ha obtenido el apoyo unánime de todos los grupos políticos después de que también prosperara la declaración de urgencia, permitiendo que la Diputación reclame de forma conjunta explicaciones sobre la situación administrativa, técnica y presupuestaria de unas infraestructuras consideradas fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua en la comarca.

La única iniciativa que no ha podido debatirse ha sido la defendida por el diputado provincial Hugo Fabuel para solicitar medidas extraordinarias de apoyo al sector cerealista conquense.

La moción planteaba actuaciones para paliar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, aliviar el incremento de los costes de producción, mejorar los seguros agrarios y reforzar la protección de los productores españoles frente a la competencia de terceros países.

El PSOE ha votado en contra de la declaración de urgencia, impidiendo que el fondo de la propuesta pudiera debatirse en el pleno provincial.

Desde el Grupo Popular han lamentado esta decisión y han recordado que el cereal constituye uno de los pilares económicos del medio rural conquense y sostiene miles de empleos directos e indirectos en la provincia.