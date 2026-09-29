PSOE pregunta a Núñez si pedirá la dimisión de Ruiz y este responde: "Va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta"

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha preguntado al presidente regional del PP, Paco Núñez, si va a pedir explicaciones y a exigir la dimisión del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, imputado por presunto acoso laboral, junto a dos de sus concejales, o "va a callar" por "temor" a que Génova convoque finalmente el congreso del PP y "le muevan el sillón".

De su lado, y en una comparecencia posterior, Paco Núñez ha evitado pronunciarse sobre la imputación del alcalde de Puertollano, apuntando que "siempre he mantenido por costumbre y de manera coherente no pronunciarme sobre procedimientos judiciales en curso". Por el contrario, ha trasladado su confianza en Ruiz, y su apoyo a que sea nuevamente candidato a la alcaldía, asegurando que "va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta en la siguiente legislatura".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha cuestionado si Núñez ha llamado ya a Miguel Ángel Ruiz o si tan siquiera "le ha pedido explicaciones", porque, de lo contrario, el PP no está dejando claro, ha añadido, "si le parece bien este presunto caso de acoso laboral".

"Como también si le parecen bien las expresiones machistas y vejatorias de otros alcaldes de su partido, la apología del franquismo que han hecho algunos de sus concejales o que, por ejemplo, un concejal de Villarrobledo convocara una oposición y se presentara él mismo", ha expuesto.

García-Navas ha asegurado que la "cobardía política" de Núñez en realidad esconde también "una doble moral", porque los 'populares', ha lamentado, "no ven la viga en su ojo y ven la paja en el ojo ajeno".

De hecho, ha recordado, el PP "tiene montado un circo en Cuenca" donde sus militantes y afiliados no paran de pedirle que se convoque un congreso provincial, y, sin embargo, "no quieren ni escuchar hablar de ello", por lo que, a juicio de García-Navas, "parece que Núñez se siente cómodo en ese barro porque ve que tiene agarrada su silla".

Desde Puertollano, el secretario general del PSOE, Miguel Ángel González Caballero, ha exigido al alcalde Miguel Ángel Ruiz que asuma "responsabilidades políticas" y se "eche a un lado" si no es capaz de ofrecer explicaciones "convincentes" ante la ciudadanía sobre el presunto uso privado de instalaciones municipales por parte de un edil de su equipo de gobierno, así como sobre la investigación judicial abierta por un presunto delito de acoso laboral que afecta a varios miembros del Ejecutivo municipal.

NÚÑEZ ASEGURA QUE RUIZ "VA A GOBERNAR POR MAYORÍA ABSOLUTA"

Posteriormente a esta rueda de prensa, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha evitado pronunciarse sobre la imputación del alcalde de Puertollano, apuntando que "siempre he mantenido por costumbre y de manera coherente no pronunciarme sobre procedimientos judiciales en curso". Por el contrario, ha trasladado su confianza en Ruiz, y su apoyo a que sea nuevamente candidato a la alcaldía, asegurando que "va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta en la siguiente legislatura".

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa ofrecida en las Cortes de Castilla-La Mancha este martes, Núñez ha contrapuesto el procedimiento judicial en curso con la anulación en los tribunales de la que fuese jefa de Gabinete de Tita García Élez durante su periodo al frente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Cristina Hernando.

"Eso no es un procedimiento en curso es una sentencia que el gobierno de Page ha sido condenado por colocar de manera ilegal a la jefa de gabinete de la anterior consejera de Fomento", ha afirmado Núñez, en referencia al periodo de García Élez al frente de la cartera autonómica de Fomento entre 2017 y 2019.

"Tendrá algo que explicar el Partido Socialista, tendrá algo que explicar el gobierno de Emiliano García-Page, tendrá algo que explicar el propio Page sobre la condena", ha declarado el presidente del PP de Castilla-La Mancha, reiterando que "no es un procedimiento judicial en curso, sino una condena que ya hemos conocido".