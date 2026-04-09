PSOE presenta enmiendas a los presupuestos de Albacete por 27 millones de euros y critica la "parálisis" de la ciudad

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, José González, y la concejala María José López. - PSOE

ALBACETE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado este jueves las seis enmiendas que presentará al proyecto de presupuestos municipales, por importe de 27 millones de euros.

Concretamente, las enmiendas están dirigidas al establecimiento de un Plan Integral de Vivienda, desarrollo industrial y logístico, instalaciones deportivas, la rehabilitación del Banco de España y medidas concretas en sostenibilidad, medio ambiente y movilidad, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Para el portavoz socialista, José González, los presupuestos presentados por el Ejecutivo municipal de Manuel Serrano "muestran una falta de proyecto, no son ambiciosos y no aportan soluciones a los problemas y necesidades de la ciudad". Acompañado de la concejala María José López, González ha dado a conocer las seis enmiendas que presentará el Grupo Municipal para desarrollar proyectos a corto, medio y largo plazo con visión de ciudad.

González ha señalado que el documento presupuestario de Serrano "no es fruto de la participación", y es que "este alcalde confunde información con participación, una llamada telefónica a última hora no es participación después de todo un año sin contar con este grupo de la oposición".

Para el portavoz socialista, los Presupuestos Municipales del PP "se presentaron fuera de plazo, basados en la compra de voluntades y carentes de un proyecto real y ambicioso para nuestra ciudad", y este "retraso" no tiene justificación técnica "pese al trabajo del personal de esta casa, al que hay que agradecer su dedicación".

"Si estos Presupuestos van a entrar en vigor a mitad de año se debe a que el alcalde no ha querido priorizar las necesidades de los vecinos y vecinas, y lo hace de esta forma porque tiene el voto asegurado de los tránsfugas; es insólito y democráticamente pobre gobernar de la mano de concejales no adscritos, situados más allá de la ultraderecha", ha explicado González Martínez.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha aclarado que "no nos oponemos a que reciban retribución, pero que sea proporcional a su contribución a la ciudad", recordando que al final del mandato serán prácticamente 300.000 euros lo que los salarios de estos ediles costarán a los albaceteños y albaceteñas.

INERCIA EN EL GASTO Y ABANDONO DE PROYECTOS

José González ha hecho especial hincapié en que las cuentas de Serrano "son un copia y pega" de las del año pasado, "con la única diferencia de que este año dispone del apoyo de dos tránsfugas y antes eran tres".

Así, ha destacado que el Presupuesto denota la "parálisis" que padece el municipio por la "falta de ambición y proyecto" del Equipo de Gobierno.

"De las más de 1.000 partidas de gasto corriente que incluye el documento, menos de una decena son nuevas, y encima, son meras propinas".

El portavoz socialista se ha referido a que el Presupuesto no atiende las principales carencias de la ciudad, como la ausencia, por ejemplo, de vivienda asequible -"somos la ciudad donde más ha subido el precio", ha indicado-, preguntándose: "¿Dónde está el Plan de Vivienda que anunció hace unos meses?, queda un año escaso para las elecciones y no conocemos ni un papel".

En cuanto a las instalaciones deportivas, "las goteras son la normalidad en la práctica totalidad de los pabellones, sin olvidar que tenemos equipos que tienen que irse a otras poblaciones a jugar por la falta de gestión de este Equipo de Gobierno, y queremos recordar la ausencia de un gran palacio polideportivo".

Tampoco se ha creado nuevo suelo industrial para generar empleo y no se ha avanzado en el necesario puente de Campollano. "Nuestra ciudad no se merece caminar desde la inercia y la apatía".

INVERSIONES DUDOSAS Y AUMENTO DE LA DEUDA

"No queremos ser cómplices de las mentiras del señor Serrano, sus Presupuestos no son creíbles y como ejemplo, en 2024 y 2025, de 70,4 millones de euros destinados a inversiones, este alcalde sólo solicitó préstamos por importe de 43,2 millones de euros, es decir, que el 39% de sus promesas acabó en la papelera", ha argumentado José González.

En esta línea, ha señalado que se han incluido 45,3 millones de euros para inversiones en este 2026 -de los que 12,4 millones proceden de los fondos europeos para rehabilitar Fátima-, "pero mucho nos tememos que suceda lo mismo, y la mayoría de lo anunciado no se realizará".

En materia de deuda, el portavoz socialista ha recordado que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un Plan Económico-Financiero por vulnerarse las reglas fiscales, apuntando que "cuando estaba en la oposición, el PP ponía el grito en el cielo por una deuda de 90 millones de euros, y sin embargo, finalizaremos el año con 117,2 millones de euros de deuda".

"Además, presumen de ingresos, pero su incremento viene en su mayoría de las aportaciones del Estado por la buena marcha de la economía, y luego votan en contra de la senda de déficit y declaran al presidente del Gobierno persona non grata", ha apuntado.

José González ha recordado los incumplimientos reiterados de Serrano, como el 77% de las mociones con impacto económico aprobadas en el Pleno o el 80% de sus 250 promesas electorales de 2023, "a este paso, necesitaría cuatro mandatos para cumplir lo que anunció para cuatro años".

LA ALTERNATIVA SOCIALISTA

Para paliar las ausencias del documento presupuestario, el Grupo Municipal Socialista ha presentado seis enmiendas parciales, que ha explicado la concejala María José López.

"Pretendemos definir un modelo de ciudad basado en la visión de Albacete como un lugar de oportunidades para las futuras generaciones", ha indicado, explicando que estas propuestas incluyen una inversión total de 27 millones de euros financiada mediante préstamos, desglosada en cinco ejes estratégicos: un Plan Integral de Vivienda para fomentar la protección pública (6 millones), la rehabilitación del emblemático edificio del Banco de España (5,5 millones), un ambicioso Plan de Desarrollo Industrial y Logístico (5 millones), la mejora y creación de infraestructuras deportivas (6 millones) y diversas actuaciones en sostenibilidad, movilidad y medio ambiente (4,5 millones).

En el ámbito del gasto corriente, la propuesta incluye una enmienda de 71.378,07 euros obtenida mediante la eliminación de los sueldos de los dos concejales no adscritos.

"Esta retribución es una anomalía democrática, estos ediles perciben salarios excesivos por una dedicación mínima que se limita a la asistencia a plenos, lo que le cuesta el Ayuntamiento casi 3.000 euros al mes".

El objetivo es redirigir esos fondos públicos, actualmente considerados un gasto político ineficiente, hacia la financiación de la candidatura de Albacete como Capital Española de la Gastronomía, una iniciativa que consideran de mayor beneficio para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

El documento detalla acciones específicas para transformar el entorno urbano y social, como la creación de un centro de formación profesional que responda a las necesidades empresariales y la construcción de la Ciudad del Bienestar Animal.

Asimismo, López Ortega ha hecho hincapié en la necesidad de recuperar proyectos aprobados en plenos anteriores que han sido ignorados, tales como la red de baños públicos, la inclusión en todos los parques infantiles y la erradicación de asentamientos de infravivienda.

Con estas medidas, se busca pasar de una gestión de "mantenimiento" a una de iniciativa activa que recupere el patrimonio municipal y potencie a Albacete como un nudo logístico e industrial de referencia.