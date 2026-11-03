PSOE presenta seis enmiendas sobre vivienda y deducciones fiscales a familias a la Ley de Acompañamiento de C-LM

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado seis enmiendas relativas a vivienda y sobre deducciones fiscales a familias, al Proyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y de simplificación administrativa de Castilla-La Mancha, conocida como Ley de Acompañamiento.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar.

Ruiz Molina ha apuntado, sobre las enmiendas relativas a vivienda y que son a propuesta del Gobierno regional, que contienen propuestas que el Gobierno no quiso presentar en el proyecto original aprobado en el Consejo de Gobierno del 20 de octubre ya que en ese momento estaba tramitándose el texto de la nueva Ley de medidas urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha.

Además, sobre las deducciones fiscales a familias, ha dicho que ha sido el PSOE quien ha indicado al Gobierno que se podían introducir algunas modificaciones al texto inicialmente aprobado por el ejecutivo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en lo que ha considerado "un intercambio mutuo" de propuestas.

De su lado, la portavoz del PSOE ha señalado que con la política fiscal también se hace política social, "y esa política social hemos querido encaminarla, vía enmiendas, a hacer más fácil la vida de la ciudadanía con propuestas que hablan de aumentar el número de beneficiarios de las deducciones autonómicas que tenemos en Castilla-La Mancha ampliando los límites de renta".

Se trata, ha añadido, de que las familias reciban más apoyo, e concreto aquellas que necesitan conciliar vida familiar y laboral y que para ello tienen empleadas domésticas, a la que se suman deducciones a aquellas familias que tienen mayores y que, por tanto, necesitan cuidados en el hogar.

((Habrá ampliación))