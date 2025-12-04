El PSOE presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo que califica de "'fake'"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha adelantado este jueves que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos elaborado por el equipo de Gobierno, además de diferentes enmiendas parciales centradas en los problemas del día a día de los vecinos y vecinas de la ciudad para mejorar y reforzar la limpieza, el mantenimiento de las calles, las plagas, el arbolado o la movilidad.

La enmienda a la totalidad responde, como ha explicado la portavoz, a que se trata de unos presupuestos "'fake'" e "irreales" atendiendo sobre todo a lo que dicen los técnicos del Ayuntamiento que han iniciado el expediente, quienes aseguran que el gobierno ha inflado los ingresos y que, esto provocará un desfase presupuestario a mitad del ejercicio o incluso antes.

"De entrada han presupuestado 300.000 euros más que el año pasado por la recaudación de IBI, y eso que decían que no habían subido los impuestos, y 1.200.000 euros más por la recaudación del ICIO. También incluyen como ingreso las tasas por zanja única que, con el modelo actual, dejará de recaudar el Ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2026", ha manifestado Noelia de la Cruz.

Otra de las razones por las que el Grupo Socialista presenta esta enmienda global, es porque el alcalde vuelve a ligar a la venta de terrenos inversiones importantes para los vecinos y vecinas de la ciudad como la pavimentación de las calles, la plantación de nuevo arbolado o los presupuestos participativos, sobre todo cuando "no han vendido ni un solo terreno en los casi tres años que lleva gobernando".

Para Noelia de la Cruz son los presupuestos de la mentira, de la propaganda y de la publicidad de un alcalde "acabado que ha creado incluso un figura ficticia más, la de vincular otros anuncios, como las construcciones funerarias, a la recaudación de aprovechamientos urbanísticos".

CALLES, PLAZAS Y MOVILIDAD

"Ante un presupuesto irreal, que no llega hasta final de año, como adelantan los técnicos y que se olvida del día a día de los vecinos y las vecinas de Toledo", el Grupo Municipal Socialista presentará una batería de enmiendas parciales encaminadas a atender las demandas de la ciudad de Toledo.

El mantenimiento de las calles y plazas de la ciudad es una de las mayores demandas de la ciudadanía, ha apuntado la portavoz, "que ven como está todo lleno de baches y parches que se vuelven a levantar una y otra vez ante la pasividad del alcalde por llevar a cabo un mantenimiento real".

Mientras el alcalde recorta 150.000 euros en esta partida, el PSOE propone invertir el doble, 300.000 euros. A ello se suma otra propuesta de 300.000 euros para iniciar las obras de competencia municipal de la Ronda Sureste, concretamente el arreglo de Vía Tarpeya y Ventalomar.

De la Cruz ha expuesto que, "si el alcalde no acepta esta enmienda, claramente estará diciendo que no le importan los atascos del Polígono". En este sentido, ha señalado que una vez que ha salido a licitación el tercer carril, cuyas obras se iniciarán en 2026, "si el alcalde dice no al inicio de la inversión para Tarpeya y Ventalomar, se le quitará la careta y se le acabará vivir de las rentas de los atascos". "Porque todo el mundo se dará cuenta que no quiere solucionarlos y que hasta ahora solo le ha servido para atacar a su predecesora".

Los socialistas denuncian que PP y Vox no aumentan ni un euro en el presupuesto del transporte público mientras "suben el precio del billete". Así, para mejorar frecuencias y evitar colapsos de tráfico, proponen aumentar la partida del transporte urbano para reforzar o ampliar varias líneas como la Línea 14 que pasa por el Cementerio y llega hasta La Abadía, ampliándola hasta El Beato, y refuerzos de mañana o de tarde, según la demanda, de las líneas 62, 91, 41, 42, 2 y 10, así como la recuperación la Línea 92.

REFUERZO EN EL CONTROL DE PLAGAS Y PLAN DE ARBOLADO REAL

Ante la proliferación de ratas en todos los barrios y la falta de refuerzo presupuestario, el PSOE propone 100.000 euros más para prevención, desratización y desinsectación porque tal y como ha explicado Noelia de la Cruz: "La plaga de ratas está ocasionando un gran malestar entre la ciudadanía en los diferentes barrios de Toledo. Estos roedores no solo campan a sus anchas por las calles principales del Casco Histórico sino también por las calles y plazas de todos los barrios, e incluso por las casas y colegios de la ciudad".

La portavoz socialista ha denunciado que el Plan de Arbolado del alcalde es "otra ficción", ya que depende de la venta de terrenos que cada año queda desierta y "se convierte en la excusa perfecta para que Carlos Velázquez no cumpla todo aquello que presupuesta condicionado a esa venta".

Por ello, el PSOE propone invertir 100.000 euros en un Plan de Arbolado para la ciudad que no esté condicionado a la venta de terrenos y aumentar la partida de parques y jardines, en concreto la partida de estudios y trabajos técnicos, dotada con 50.000 euros, para que en total haya 150.000 euros reales para plantación de árboles.

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO

Para facilitar gestiones a mayores y personas con movilidad reducida, el PSOE plantea incrementar en 30.000 euros la partida de Atención al Ciudadano para mejorar esta atención en los centros cívicos de Buenavista, Polígono y Santa Bárbara. Del mismo modo, ante la falta de sepulturas en el cementerio municipal, el PSOE propone destinar 50.000 euros para la recuperación y adecentamiento de construcciones funerarias, como se venía haciendo históricamente.

"Es indignante que el máximo representante de esta ciudad mire para otro sitio en un tema tan sensible como es el cementerio municipal y no dedique ni un solo euro del gasto corriente a su recuperación a la recuperación y mantenimiento de los patios del cementerio o a nuevas construcciones funerarias".

De otro lado, para afrontar la crisis de vivienda en Toledo, el PSOE propone dos propuestas: duplicar la partida de estudios técnicos de vivienda, actualmente en 70.000 euros, para iniciar también el proyecto y puesta en marcha de las viviendas de la calle Santander, en el barrio de Palomarejos, y aumentar en 70.000 euros la aportación al Consorcio de Toledo, hasta llegar a los 400.750 euros, para rehabilitar viviendas del Casco Histórico destinadas exclusivamente a uso residencial y jóvenes.

En la rueda de prensa, Noelia de la Cruz ha denunciado que PP y Vox han dejado a cero la partida de fomento del empleo, por lo que los socialistas piden trasladar 130.000 euros de "asuntos varios" a fomento del empleo y redirigir los 25.000 euros que el concejal de Festejos quiere dedicar a la compra de entradas de conciertos, para llevar a cabo cursos de formación para jóvenes.

La portavoz socialista ha criticado que la cooperación haya caído del 0,6% al 0,3%, rompiendo el camino hacia el 0,7%, fijado por ley. Por ello han pedido incrementar las partidas en ayudas de cooperación al desarrollo y emergencia social, y de otro lado, proponen destinar 100.000 euros para reactivar proyectos de inclusión e integración social que antes existían en los barrios como las mesas de éxito educativo o de sanidad.

Por último, las enmiendas del PSOE también incluyen el aumento de las aportaciones municipales a YMCA, Ecologistas en Acción, Matadero LAB y Bolo Bolo, recuperar los Premios Princesa Galiana con 5.000 euros, ya que el alcalde los ha eliminado y eran un referente literario de la mujer y la violencia de género, y reforzar el Archivo Municipal, duplicando la partida de publicaciones y adquisición de libros hasta 10.000 euros.

La mayoría de las propuestas socialistas se sustentan recortando las partidas de publicidad y propaganda a las que "este alcalde y su equipo de gobierno destinan mucho dinero".