PSOE presentará enmiendas a los presupuestos de Talavera para aumentar la inversión en mantenimiento de colegios

Archivo - La presidenta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Tita García Elez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Socialista en Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Tita García, ha anunciado que su presentarán enmiendas al presupuesto municipal de 2026 para aumentar la partida presupuestaria destinada a los centros educativos a 300.000 euros y así cubrir todas las necesidades que se están planteando al Consistorio desde la comunidad educativa.

Así, Tita García ha recordado que es el Ayuntamiento de Talavera quien tiene la responsabilidad de garantizar espacios dignos y seguros para los niños y niños de la ciudad, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

"Venimos a poner énfasis en lo que tiene que hacer un Gobierno local en cuanto al mantenimiento de los centros educativos porque una ciudad crece cuando sus centros educativos crecen y se mantienen", ha afirmado, destacando que "no pedimos grandes infraestructuras" sino arreglar pequeñas cosas como un cambio de persianas, de luces, colocar unas banderas.

"El Ayuntamiento tiene que estar para ayudar", ha insistido Tita García "y vamos a pedir que aparezcan partidas presupuestarias que se han quitado del presupuesto municipal para que este colegio y el resto de los de Talavera vean mejoradas sus instalaciones".

En este sentido, ha recordado que durante la pasada legislatura se invirtieron más de ocho millones de euros en la mejora de los centros educativos de Talavera gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno regional y el local, así como en los presupuestos del Ayuntamiento se incrementó el importe destinado al mantenimiento de dichos espacios en más de 100.000 euros, cantidad que en estos últimos años se ha visto reducida a menos de la mitad.

Por ello, ha criticado que el actual equipo de Gobierno haya dejado perder en dos ocasiones la subvención destinada a la climatización de las aulas en los centros públicos, lamentando además que ayer mismo se anunciase que se han pedido estas ayudas pero no para todos los centros de Talavera.

"Es un error que compromete la calidad educativa y que no hace sino dificultar la labor tanto de los niños y niñas como de los profesores y resto de personal de los centros" ha señalado.

Tita García ha realizado estas declaraciones durante su visita a la tradicional jornada MUS-E que el CEIP San Ildefonso lleva celebrando desde hace más de dos décadas.

Un programa que tiene como objetivo introducir las artes en el ámbito escolar como herramienta educativa que favorece la integración social, educativa y cultural del alumnado y de sus familias, contribuyendo así a mejorar el clima escolar y el aprendizaje en el aula.

"Un ejemplo para toda la ciudad y comunidad educativa, por ello agradecer el Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Talavera de la Reina trabajo de la directora, su equipo directivo y todos los profesores de este colegio, así como a la comunidad educativa, padres, madres y alumnos que participan porque gracias a las artes los niños creen educándose en valores", ha finalizado.